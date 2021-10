Chaparrones aislados y granizos en varios puntos de la provincia

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:04hs.

De manera corta y aislada, varias localidades tuvieron ayer chaparrones y tormentas que fueron el corolario de una jornada donde la sensación térmica rozó los 40° en el Sur misionero.



En tanto que en horas de la tarde se registraron precipitaciones en Jardín América, Candelaria, Alem, San José y Apóstoles.



Donde hubo un rápido desarrollo de núcleos de tormentas y caída de algunos granizos fue en El Soberbio, Puerto Esperanza y Wanda, aunque sin mayores daños.



En Posadas, según la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad), la sensación térmica fue de 38,8° a las 13.36 y cerca de las 14 se registraron las primeras precipitaciones en algunas zonas de la ciudad. Conforme fue avanzando la tarde, continuaron los chaparrones aislados de variada intensidad, aunque en periodos cortos que no llegaron a causar anegación de calles ni inundaciones.



En este contexto, la Opad emitió para hoy una alerta amarilla por lluvias y tormentas para la capital misionera, aunque no aplacará el calor dado que se esperan temperaturas mínimas de 21° y una máxima de 30° y para mañana una mínima de 19° y máxima de 32°, aunque ya sin lluvias.



Cabe recordar que el último sábado un fuerte temporal golpeó a la provincia y las localidades más afectadas fueron Puerto Iguazú y San Pedro. No obstante, en esa oportunidad también hubo asistencias a familias de Posadas y Eldorado y hubo cortes de luz en Candelaria y Montecarlo.



Luego de una bocanada de aire fresco que dejó el temporal, durante la semana la temperatura comenzó a subir de manera paulatina hasta que ayer rozó casi los 40 grados.



De hecho, desde la Red de Traslados de la provincia, comunicaron a este matutino que durante el día de ayer se asistió a tres personas que se desvanecieron en la calle, quienes se habrían descompensado a raíz de las altas temperaturas registradas.



Para evitar sufrir un golpe de calor, los profesionales de la salud recomiendan no descuidar la hidratación, sobre todo en bebés menores a un año y ancianos, además de evitar la exposición al sol en horarios de mayor calor. Tampoco se deben consumir bebidas azucaradas ni acohólicas y lo ideal es usar ropa clara y holgada.



El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° o más.