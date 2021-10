Pese al esfuerzo, el peque Schwartzman se despidió de Viena

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:01hs.

El enorme sacrificio que mostró ayer Diego Schwartzman adentro de la cancha no pudo evitar lo que terminó siendo una dura derrota: cayó ante Frances Tiafoe por 6-4 y 7-6 (8-6) en cuartos de final del ATP 500 de Viena y se despidió del certamen.



El partido fue cambiante, el Peque remontó un 1-5 en el segundo set e incluso forzó el tie break, pero no pudo terminar de recuperarse y el norteamericano, que ahora espera por Casper Ruud o Jannik Sinner, sentenció la historia.



Durante el primer parcial, el Peque no logró entrar en partido. Fastidioso por momentos (se lo vio revolear la raqueta en varias oportunidades), el argentino sufrió dos quiebres y terminó, tras 42 minutos de juego, 6-4 abajo. El estadounidense, que venía de dar el gran golpe eliminando en octavos a Stefanos Tsitsipas, principal favorito del torneo, mostró firmeza y contundencia.



En el segundo set la tendencia fue la misma: Tiafoe dominó y pasó a ganar 3-0 en menos de media hora ante un Schwartzman errático. Una considerable ventaja que, para colmo, se estiró cuando el número 49 del ranking se puso 5-1 y, todo indicaba, no habría lugar para sorpresas.



Sin embargo, el Peque reaccionó y eso incomodó a su rival. Así, el porteño de 29 años quebró, emparejó las cosas y puso el 5-5 que luego terminaría en tie break.



De todas maneras, y al margen de la mencionada remontada, Tiafoe nunca bajó el ritmo, tampoco quitó el pie del acelerador y terminó llevándose la victoria en el punto de desempate que culminó 8-6. Así, ya no quedan argentinos en el certamen.