Tini y el reencuentro con su público

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Tini llega a Misiones para dar un espectacular show hoy a las 20 en el Parque La Cascada de la Costanera.



“Estamos preparando un show inolvidable”, expresó la artista en la previa.



En tanto, las autoridades gubernamentales y del Iplyc, que llevan adelante el evento gratuito para el público, destacaron la importancia del despliegue de un show de este tipo después de una pandemia.



En coincidencia, la joven que es furor en distintos países, resaltó que está feliz de volver a presentarse en vivo. “Tengo una gran emoción de tocar en el país después de casi dos años y es la primera vez que voy a estar en Misiones. Estamos preparando un show inolvidable, estoy muy feliz del cariño que estoy recibiendo y contenta de toda la gente que está viajando para Posadas”, dijo Tini en diálogo con Canal 12.



“Creo que es momento de volver a encontrarnos y que Posadas vuelva a latir. Se trata de una artista de renombre internacional, en nuestra ciudad capital y de cara al río, por eso estamos muy contentos”, detalló Héctor Rojas Decut, presidente del directorio del Iplyc en la conferencia de prensa.



Tini es una de las mayores referentes del pop argentino hoy y sus canciones suenan sin parar en radios, discos y más. Entre los más chicos tiene especial llegada y todos quieren aprender los pasos de la coreografías de sus videoclips.



Con 24 años, desde pequeña se codea con las cámaras. Tras un papel menor en la telenovela argentina Patito feo, producida por su padre y algunos doblajes para Disney, la empresa del ratón la eligió para protagonizar Violetta, lo que la llevó directo a la fama mundial. El musical de Disney Channel fue una coproducción entre Latinoamérica, junto a Europa, Medio Oriente y África que se grabó desde 2011 a 2015.



Al finalizar toda la etapa adolescente que la acompañó con las giras y las grabaciones de Violetta, la actriz se volcó de lleno a su etapa de cantante solista, incrementando día a día el número de fans que siguen sus pasos.



La pandemia no fue un freno para su creatividad y se mantuvo activa con distintas producciones, relacionadas a su ultimo disco y nuevos singles con importantes colaboraciones. Cada nuevo tema es un hit indiscutible que rompe todos los rankings y por eso, hoy la capital misionera promete explotar de algarabía con su presencia.



“Tenía ganas de poder tener un poco más de contacto con la gente y comunicar que los espero con mucha felicidad y emoción, pido a las personas allí presentes que si me largo a llorar me ayuden a cantar las canciones, porque seguramente va a pasar”, adelantó la emocionada artista.



Seguridad, cortes, ingreso

El ingreso al predio de la cascda, estará habilitado desde las 14. El show se pospondría únicamente en caso de diluvio y razones de fuerza mayor.



En cuanto a los cambios en el tránsito, desde la Municipalidad comunicaron que ya partir de las 8 de hoy comenzará la restricción vehicular desde la avenida Mitre hasta el Acceso Sur, a la altura de la avenida Tierra del Fuego. Habrá dos accesos al sector del espectáculo, haciéndolo de manera peatonal por los puentes.



La Policía de Misiones brindará seguridad interna y externa del lugar con controles, un despliegue de 700 efectivos apostados estratégicamente, dos autobombas y 10 patrulleros. También habrá personal de la salud y salas de vacunación. Desde la seguridad a cargo recordaron que no está permitido el ingreso con sillas, termos, botellas de vidrio, entre otros (ver A tener....).

A tener en cuenta

El acceso al Parque La Cantera será a partir de las 14 y el show arrancará a las 20.



Se estima que no habrá teloneros ni shows pevios, por lo que pretende arrancar puntual y tener una duración de una hora y media aproximadamente.



No está permitido el ingreso con sillas, objetos contundentes o punzantes, pirotecnia, termos, mates, termolares ni conservadoras.



Habrá dos ingresos peatonales al predio por los puentes.



Desde las 8 estará restringido el acceso vehicular desde la avenida Mitre hasta el Acceso Sur, a la altura de la avenida Tierra del Fuego.



Se suman dos nodos de vacunación con dosis de Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer.