ARA San Juan: Macri volvió a ser citado para el próximo miércoles próximo

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente Mauricio Macri fue citado por cuarta vez ayer a declaración indagatoria para el miércoles próximo por supuesto espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el submarino ARA San Juan y tendrá que regresar a Dolores porque el juez Martín Bava rechazó su pedido para que la audiencia sea virtual.



Bava volvió a convocar de manera presencial a Macri el 3 de noviembre a las 12, luego de la publicación en el Boletín Oficial del decreto presidencial que relevó al ex mandatario imputado de su obligación de guardar secreto y confidencialidad.



Esta es la cuarta citación al ex presidente en base a “su derecho a defensa” en la causa por espionaje en Mar del Plata a familiares de los 44 fallecidos (entre ellos los misioneros Eliana Krawczik y Jorge Ortiz) en el hundimiento del submarino en 2017.



Las dos primeras convocatorias judiciales se reprogramaron, ante la ausencia de Macri, y la que se concretó este jueves con la ida del ex presidente a Dolores quedó suspendida a mitad del trámite en la sede del juzgado.



La defensa pidió a Bava que se releve al ex presidente de su obligación de guardar secreto y confidencialidad, en base a lo dispuesto por la Ley de Inteligencia 25520.



Esto, remarcó ahora el juez, fue concedido a solicitud del abogado defensor Pablo Lanusse con acuerdo del fiscal Juan Curi, “a fin que pueda ejercer debidamente su defensa y en su caso, aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal de autos”.



Este fue el argumento que usó para rechazar un planteo de Lanusse, quien el jueves pidió que esta nueva citación se concretara de manera virtual a través de la plataforma Zoom.



“Como ya ha sostenido este juzgado ante planteos similares de otras partes, corresponde llevar adelante este acto de manera presencial y en la sede de este Juzgado”, respondió el juez.



En otro tramo de su resolución, citó el decreto firmado durante la noche del jueves por el presidente Alberto Fernández, en el que se consideró que la causa “ investiga la posible comisión de delitos vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que resulte necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación,



“Sin perjuicio de ello, estando imputado el ingeniero Mauricio Macri de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente”.



Ello “hace presumir que el nombrado requiere, para ejercer debidamente su defensa, aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal”, agrega el decreto presidencial, citado por el juez en la resolución.



Bava sostuvo que la solicitud de la defensa de Macri “imposibilitó que prestara declaración indagatoria” el pasado jueves en la sede judicial de Dolores y, por eso, ratificó que, ante lo que podría ventilarse en el trámite, éste debe ser presencial.



Además, remarcó que el ex presidente tiene que volver en persona a Dolores porque en la causa hay “material probatorio que se encuentra reservado consistente en documentos de inteligencia de la AFI” que no pueden exhibirse en una audiencia virtual.



Macri apuntó al gobierno

El ex presidente Macri confirmó ayer por la tarde que se presentará a declarar en Dolores el próximo miércoles 3 de noviembre ante el juez Martín Bava, tras el fallido intento del jueves.



En declaraciones que dio ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri volvió a cargar contra el proceso judicial y apuntó al gobierno nacional en el marco de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. “Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta la elección”, manifestó.



“Mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal; jamás tuve documentación sobre familiares del ARA San Juan ni de ningún otro buque. El miércoles iremos a decir eso frente a un procesamiento que ya está escrito”, agregó el ex mandatario.



“Por supuesto, el miércoles iré a la indagatoria. Por la incompetencia del juez voy a tener que volver a viajar a Dolores, perder todo un día de trabajo, para decirle lo que toda la gente sabe: yo no espié a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal, mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal, no usé ningún dinero público para hacer una actividad ilícita”, destacó Macri ante empresarios de Córdoba.