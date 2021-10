Bolsonaro no irá a Escocia por temor a que le arrojen piedras

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no acudirá a la cumbre del cambio climático COP26, que comenzará mañana en Escocia, ya que “todo el mundo iba a tirarle piedras”. Así lo advirtió ayer el vicepresidente de Brasil Hamilton Mourao en un intento por victimizar al mandatario, centro de todas las críticas por su abierta decisión de sacrificar el ambiente en favor del crecimiento económico de grandes grupos empresarios.



“El presidente sufre una serie de críticas ambientales. Entonces no iría a un lugar donde todo el mundo va tirarle pierdas. Igualmente, hay un equipo robusto que llevará adelante la negociación”, dijo Mourao a periodistas al hablar sobre la ausencia del mandatario a la cita mundial organizada por la ONU.



Bolsonaro viajó a Roma para participar de la cumbre del G-20 y luego se trasladará al norte de Italia para visitar la tierra de sus antepasados y el cementerio de soldados brasileños caídos durante el apoyo a los aliados en la Segunda Guerra Mundial.



Poseedor del 60% de la selva amazónica, Brasil es señalado por su política de flexibilización o abandono de fiscalización de la tala del área crucial para la biodiversidad y la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera.



El jefe de la delegación de Brasil en la COP26 de Glasgow es el ministro de Ambiente, Joaquim Leite, acompañado por el de Minas y Energía, Bento Albuquerque, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.



Para Mourao, existe un “perfil ideológico y económico” contra Bolsonaro más allá del ambiental.



El general retirado a cargo de la presidencia hasta el miércoles dijo que “la mayoría de la gente que tiene conciencia ambiental es de izquierda y además hay una cuestión económica que busca poner barreras a nuestro pujante agronegocio”.



Números que preocupan

La deforestación para la ganadería es el principal villano del cambio climático en la selva amazónica de Brasil.



El país posee el 60% de la selva sudamericana, a la cual comenzó a “colonizar” en forma masiva en 1971, con la dictadura militar.



Desde que asumió Bolsonaro, la deforestación amazónica bate récords todos los años. Avanzó, según datos oficiales del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, 74% en los primeros mil días de gobierno, comparado con los mil días anteriores a su asunción el 1 de enero de 2019.



Para Sergio Leitao, director del Instituto Escolhas, que realiza estudios sobre el impacto económico predatorio en la Amazonía, “el discurso que llevará Brasil es cruel”.



Según Leitao, el sector que más gases emite en Brasil es la ganadería, al punto que el país es el principal exportador mundial de carnes procesadas.



Leitao sostuvo que la ganadería es el principal factor de deforestación y destacó que el Gobierno no usa las políticas sostenibles que el propio Estado posee, como la política “Carne Verde” de la prestigiosa Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), el Inta brasileño.