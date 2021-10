Hilda Bernard cumplió 101 y entre agasajos, Cris Morena le dedicó un video

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Hilda Bernard cumplió 101 años y celebrará junto a sus seres queridos, que la visitan constantemente para darle todo su amor. Las redes sociales se llenaron de saludos y uno de ellos fue el de Cris Morena, que posteó un video muy especial. “101 años llenos de talento, magia y amor. Eterna Carmen, Hilda, Nilda... todos tus personajes nos marcaron… hoy te abrazo y te festejo. Feliz cumple”, escribió junto al audiovisual. Con más de 70 años en los medio, al recibir el Martín Fierro a la trayectoria hace unos años, alegó: “Cada personaje hay que armarlo y pensarlo mucho. Por lo general, y sobre todo en televisión, a mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada”.