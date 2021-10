Daniel Melero recuerda sus orígenes con naranjazos

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:00hs.

A 35 años de la presentación en vivo de su álbum “Silencio”, por parte de Los Encargados, Daniel Melero ofrecerá un show el 27 de noviembre en el ND Ateneo, donde adelantará algunas canciones de su nuevo proyecto, “Qualia”, que aún no está editado, e interpretará temas su mítico trabajo.



Se trata de “una nueva oportunidad para celebrar un encuentro en comunión y la posibilidad de volver a contagiarnos lo interesante”, describió Melero a Télam acerca de este concierto que marca su regreso a la escena porteña.



“Habrá de lo pocas veces visto y escuchado, estrenos y canciones nunca tocadas en público. Qualia es una refundación”, anunció el cantante, compositor y productor argentino acerca de esta presentación en la sala ubicada en Paraguay 918 de la ciudad de Buenos Aires.



En relación al concepto de su nueva propuesta, expresó: ”Las canciones que componen Qualia no encajaban en ninguno de los criterios que manejaba en los discos anteriores, desde 2006 para acá; son un conjunto de excepciones reformuladas”.



El 27 de noviembre de 1982 Daniel Melero se presentó con Los Encargados en el festival BARock IV. El show duró alrededor de 30 segundos por el disgusto del público, expresado en una lluvia de piedras y naranjas.



“A 39 años de los naranjazos y a 35 de la presentación de Silencio, Daniel Melero vuelve a mostrar la música del futuro. Esta vez en el ND Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, adelantará parte de su proyecto Qualia. No estará permitido ingresar con frutas”, cerró sobre su nueva presentación.