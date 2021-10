‘‘La realidad fue mucho más dramática’’, dijo Coppola sobre Sueño Bendito

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Se estrenó Sueño bendito, la serie sobre Diego Maradona y el primer capítulo lo ubica al astro en el 2000 en Punta del Este. Junto a él, en horas críticas en que se debatía entre la vida y la muerte, Guillermo Coppola (Juan Leyrado) y Carlos Ferro Viera (Gerardo Romano). El verdadero Coppola dio su opinión sobre la súper producción: “Todo lo que es ficción uno lo tiene que tomar tal cual está guionado y escrito y presentarlo en la serie. La realidad fue otra, mucho más dramática, y no un café en la ruta”.



“Del protagonista que ya no está, su primera declaración fue ‘Guillermo me salvó la vida’, pero no fue así. La vida se la salvaron los médicos. Esto lo dice ante Martín Liberman y Fernando Pacini en la primera entrevista después del episodio y ahí hablan de la demora, del café, yo no tomo café”, se quejó y señaló: “Eso fue un acto de rapidez que me llevó a un subir a una camioneta en donde eran más de tres. Éramos cinco, no fue como se mostró y la idea fue llegar rápido”. Sin embargo, concluyó: “Es una ficción y hay que mostrarla como tal. Para mí una serie autorizada por Diego no tiene críticas”.