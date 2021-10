Abre su corazón en un nuevo disco que tiene a grandes colaboradores

sábado 30 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Nicki Nicole estrenó Parte de Mi, su segundo disco y encuentra a la rapera de 21 años en su mejor momento musical, con grandes colaboraciones y alcanzando hitos impensados un tiempo atrás.



Además, ya tiene agotados varios de los conciertos que tiene programados para brindar antes de que termine el año en Córdoba, Rosario y Buenos Aires.



El crecimiento meteórico de Nicki Nicole ya no sorprende a nadie, por lo que tampoco asombra la viralidad que alcanza cada nueva canción que la rosarina comparte con sus seguidores.



“Después de este año de toda soledad para varios, quería aprovechar este álbum para reconectar y recordarnos que todos somos parte de todo”, afirmó la rapera sobre su nuevo disco.



Si bien el público conoce muchas de las canciones que lo contienen, el estreno fue un hecho especial y de mucha alegría para Nicki.



“Quiero ver cómo reacciona la gente y cómo se identifican con canciones que salieron de mi cabeza y mis sensaciones, y que ahora serán parte de su cabeza y sus sensaciones. Es lo que más curiosidad me da”, confíó Nicki a Teleshow.



Lo que quedó por develar son seis canciones más un interludio que parece haber germinado de un freestyle (“LL”) y en el que Nicole se desarma y sangra con un poco de autotun en algunas canciones de desamor que los fans aludieron están dirigidas al rapero Khea, quien fuera pareja de Nicki hace unos años.



Sin embargo, la actualidad de Nicki se revela opuesta: en sus redes sociales se muestra muy enamorada de Trueno. Y evita dar referencias puntuales al pasado. “Las letras de este disco no son ficciones, fueron realidades. El álbum lo estoy trabajando desde el principio de mi carrera: hay canciones que están desde el día 1 y otras que son más recientes. Hay cosas que en su momento dije, pensaba y sentía. Hoy en día no vivo la misma realidad, pero no quiere decir que una etapa de mi vida no haya sido así. Por eso es aun más importante para mí sacar este disco: para que la gente sepa de etapas y sepa que detrás de un artista hay un montón de emociones. No solo las mejores versiones de cada uno”, explica Nicki.



En cuanto a la idea que aglutina a estos dieciséis temas, heterogéneos y sin mayor guión que su voz, la cantante dice que “apareció al final” del proceso. “No estaba hecho el disco, estaban hechas las canciones y yo las fui eligiendo con mi equipo. Y me fui dando cuenta de que cada featuring y cada canción representan cada estado de ánimo mío, cada etapa. Y además los invitados como Rauw, Mon, Tiago PZK, Trueno, Snow Tha Product y Pta Zeta, son los artistas que más escucho. Y son literalmente parte de mí, porque yo no solo soy lo que doy, sino también lo que escucho, de lo que me nutro, de lo que me sirve, la inspiración”, cuenta.



Parte de mí, la canción que da nombre al álbum, está basada en “una pérdida que tuve de un ser querido” . “No es solo sobre quienes ya no están en este mundo. Sino de cosas que se pierden y no vuelven a ser las mismas”, dice.



En cuanto a sus nuevas búsquedas especificó: “Mi primer álbum me identifica, obvio, pero ahí tenía otra manera de ver la música. Ahora, la búsqueda pasó por darle a la gente algo más que un solo color. Estoy muy conforme con este disco porque siento que no le di tantas vueltas y que lo que quería transmitir, se nota. Y también, que voy a poder escuchar las canciones sin pensar en: ‘Podría haberlo hecho mejor’”, define.



Además de lo ecléctico de la música, también te mostrás en distintos registros vocales. ¿Cómo lo trabajaste?

Al principio de mi carrera me costaba muchísimo estudiar mi propia voz, no entendía mucho. Y la verdad, tampoco estaba muy entregada: quería más disfrutar el momento que hostigarme por querer tener la voz así o asá. Cuando llegó la pandemia, maduré ciertas cosas y decidí laburar mi voz pensando adónde quería llegar con ella e ir haciendo mi identidad. Se dio bastante bien. Mi profe de canto (Ayelén Zucker), es una de las coristas de mi banda, entonces la tengo 24/7, siempre a la par. Es una genia, me cambió la vida.



¿El tema con Rauw Alejandro lo ensamblaron a distancia o pudieron trabajarlo en el estudio?

Con él tuve la oportunidad de juntarnos en el estudio, de conocernos, fluir, ser libres a la hora de hacer música. Yo no le caí con el planteo de: “Che, quiero que estés en mi disco”. No, tuvimos la idea de hacer música y ver después si entraba en su disco, si quedaba mejor en el mío, si capaz era un tema suelto o si simplemente lo hacíamos para divertirnos y listo. Cuando salió el beat, empecé a tirar unas melodías. Al toque, él combinó conmigo y quedó. Rauw es de mis artistas preferidos, al nivel que escucho sus temas once veces por día (se ríe).



¿Todavía te resulta loco que gente a quien vos admirás se siente en tu mesa?

¡Sí! Y lo valoro mucho porque tranquilamente podrían ver tu talento y decirte: “Bien ahí” y listo. Pero se comprometen a hacer un tema, a disfrutar, a darle el paso a nosotros, las nuevas generaciones, para que aprendemos de ellos. Las inspiraciones siempre vienen de los de arriba y yo aprendí mucho de Mon como artista. Lo mismo con Dread Mar I, con Christina Aguilera... Es un orgullo hacer música con ellos: más allá de las bestias que son musicalmente, crecí escuchándolos.