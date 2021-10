Sabores de Hungría

sábado 30 de octubre de 2021 | 2:00hs.

La gastronomía húngara se luce en la Fiesta Raíces, que se desarrolla hasta mañana en Jardín América.

La presencia de los colores, sabores y tradiciones de la colectividad húngara constituye una de las novedades de la fiesta que transita su 29 edición.

La colectividad viene participando de Raíces desde 2017 con un stand cultural. Luego, presentó sus candidatas a reina en 2018 y 2019, en este último año incorporó un pequeño espacio gastronómico donde se sirvió lángos, una comida típica similar a la chipa en su forma y, lleva crema agria o una salsa de ajo y queso por encima.

Y en el regreso de la fiesta, tras la suspensión del año pasado por la pandemia, la colectividad estrena un cómodo sitio donde los comensales pueden sentarse y elegir los menús entre una variada y tentadora carta. Los platos vienen además en presentaciones para compartir, para este proyecto se incorporó más cocineros y mozos que atiendan al público.

Reversión

En cuanto a la preparación, hay platos que salen pronto y otros que llevan más tiempo de elaboración, explicó Alexander Kulchar, integrante de la colectividad, a El Territorio.

Y evidenció que una característica de la comida húngara es que presenta platos que tienen alto porcentaje calórico, “por ser país europeo, la mayor parte del año hace frío y por eso en la gastronomía hay mucho caldo, sopa, emplatados. En nuestro caso vamos a modificar algunas recetas para que los misioneros puedan comer en una versión similar pero pensando en la gente que va a venir aquí”.

Kulchar, además comentó que son varias las personas que arduamente trabajan para llevar adelante la propuesta en Raíces. “Actualmente somos siete en la cocina, pero también están los mozos y encargados de cantina”.

En cuanto a la elaboración de los platos típicos relató “son saberes que se pasan de generación en generación, contamos con gente grande e incluso tenemos una persona que es húngara que está hace diez años en Argentina, es quien nos guía y hace la conexión directa con Hungría, por lo que nos facilita un montón”.

Y acerca de la particular sazón, detalló: “algunos de los platos son especiados, o sea picantes, pero no pican tanto, por ejemplo la paprika pica solamente en la boca y no tiene un picor desagradable, son platos con picor de moderado a leve”.

A su vez, el joven gastronómico mencionó cuál es la bebida estrella, que los asistentes al lugar pueden disfrutar. “Lo tradicional de Hungría en cuanto a bebida es la pálinka que es una destilación de frutas, se destila damasco o durazno y se hace una bebida blanca de alta graduación alcohólica y aromatizada”.

Asimismo dio detalles de cómo se obtiene la materia prima para las recetas: “la mayoría de los ingredientes se consigue en Misiones, pero lo que se tuvo que traer desde Buenos Aires es la paprika húngara, que es un ingrediente protagonista y esto para el misionero sería el pimentón dulce, son parecidos ya que vienen de la misma fruta que es el morrón, pero una elaboración muy diferente”.

Por su parte, Carolina Meza, integrante de la comisión de la colectividad contó sobre las expectativas que tienen para este año. “Es un gran desafío, estamos muy emocionados y con mucha expectativa, por ello a todo esto lo estamos llevando con mucha responsabilidad y esfuerzo, para que la comunidad pueda conocer más sobre Hungría y disfruten de los sabores, colores y cultura, tanto como nosotros disfrutamos de hacer esto”, ponderó.

Los referentes de la colectividad invitaron a los misioneros a visitar la fiesta y pasar por el espacio dedicado a Hugría, su tradición y sabores. “Los platos son para todos, ya que las recetas pasan por una pequeña reinterpretación. De esta manera, la gente puede comer lo que ofreceremos, porque va a tener más accesibilidad al paladar de todos los misioneros, con forma y presentación que podrán disfrutar toda la familia ya que son tipo picadas”.

Anoche se desarrollaba la segunda jornada de la fiesta. En tanto, hoy es la elección de la reina de Raíces, habrá presentaciones artísticas de los ballets de las colectividades, y la coronación se espera para la madrugada.

Programa

Hoy

Entradas anticipadas $300, en ventanilla $500

21: Apertura -Activarte-.

21.30: Ballet colectividad Polaca-Zpit Nasze Korzenie

21.50: Colectividad Japonesa: Grupo de Percusión Ryujin Daiko

22.10: Colectividad Española, Ballet Fuego y Pasión

22.30: Presentación de las reinas de cada colectividad candidatas a reina provincial de la fiesta.

23.30: Colectividad Sirio Libanesa -academia invitada-.

23.50: Colectividad Paraguaya: Evolución Danza presenta ‘De Mi Tierra Guaraní’

The Power Crew (grupo masculino de hip hop filial Puerto Rico)

23.55: Benítez y Benítez

00.55: Coronación de la reina provincial y princesas de la fiesta.

01.40: Cierre con Los Mitá.

Mañana

Jornada de cierre con entrada libre y gratuita.

16.30: Apertura con la tarde de los niños

-Presentación de la

colectividad Italiana

-La Asociación Crecer Unido

-La Colectividad Japonesa: Grupo de Percusión Ryujin Daiko.

- La Colectividad Española: Ballet ‘Fuego y Pasión’

-Trio Hip Hop- infantil

-Taller Municipal de Danzas Folklóricas

20: Presentación de eventos artísticos

- Taller de Danzas Folklóricas Jardín Misionero

- Compañía Ñandeheta

- Ballet Afro Samba

- Suena Sanfona