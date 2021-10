Expo Universitaria: becas, valor de cuotas y dónde alquiler, lo más consultado

sábado 30 de octubre de 2021 | 3:30hs.

La sexta edición de la Expo Posadas Ciudad Universitaria finalizó ayer. En los cinco días que duró pasaron miles de estudiantes de la capital misionera, otras localidades de Misiones e incluso del Norte de Corrientes.

Cada quince minutos entró al sector de carpas montado en el cuarto tramo de la Costanera un contingente de 100 chicos de distintos colegios. “Superó nuestras expectativas la convocatoria”, señaló a El Territorio Carlos Vigo, responsable de la Agencia Universitaria.

En el lugar los chicos se interiorizaron sobre opciones académicas de grado y pregrado para estudiar en Posadas una vez que finalizan la secundaria.

Las dudas de los estudiantes fueron diversas, pero todos tuvieron la posibilidad de despejarlas. Precio de las cuotas, dónde alquilar, si hay o no albergue, si vuelve la presencialidad, cuánto dura la carrera y hasta sorpresa al enterarse que hay carreras que son gratuitas se destacaron en esta edición.

“Los chicos quieren que les orientemos en lo vocacional, quieren saber qué carreras son gratuitas y cuáles no, los que vienen del interior preguntan por la zona donde vivir, por eso hacemos un llamado también a las inmobiliarias para que nos acompañen en este proceso de Posadas como ciudad universitaria”, indicó Vigo.

En esa línea, sostuvo que hay “campos tradicionales del conocimiento que siempre fueron traccionando en la ciudad como el campo del derecho, ciencias económicas, humanidades y ciencias sociales y ahora el campo de la informática, programación, robótica y diseño gráfico son los más consultados, aunque también los tradicionales tienen influencia”.

Destacó que la capital misionera no solo es una ciudad universitaria sino también un polo de conocimiento muy grande en la región: "es una ciudad modelo para todo el Norte de Argentina, tenemos más de 210 carreras y eso no es un número menor”.

A quien no pudo acudir a la Expo Universitaria invitó a acercarse a la Agencia Universitaria que funciona en avenida Cabred 1741 casi Rademacher, donde recibirán información gratuita sobre carreras.

En una recorrida de este medio por los stands de las facultades e institutos se pudo ver cómo en la Universidad Católica de las Misiones (Ucami) Medicina, Psicología y Obstetricia son las más buscadas.

La primera tiene cupos de 80 alumnos y las otras no tienen límite. Allí los más consultado fue el valor de las cuotas.

“Nosotros tenemos un programa de becas una vez que ellos entran como alumnos y tratamos siempre de que puedan seguir con sus estudios a pesar del costo de las cuotas”, dijo Florencia Aguirre, responsable de la carpa.

También comentó que tienen una beca con un descuento en el arancel dependiendo de la situación económica del alumno.

Por parte de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), María Elina Oria, de Orientación Universitaria, explicó que la Expo es “una actividad que nos da satisfacciones ya que podemos llegar a un número de jóvenes que de otra manera nos costaría mucho”.

En el caso de la Unam hubo representantes de las seis facultades que tienen en toda la provincia y de la Escuela de Enfermería.

“Los chicos preguntan por Trabajo Social, Genética, Contador Público, las ingenierías, los profesorados. Y muchos jóvenes no saben que la Unam es una institución pública y gratuita, que no hay que pagar y se sorprenden cuando le decimos que son 57 las carreras habilitadas a inscripciones en el 2022”, comentó Oria y agregó que al dimensionar eso “surgen también dudas e incertidumbre de no saber qué hacer y para eso la universidad les ofrece talleres de ayuda para la elección, donde acompañamos a los jóvenes a que puedan elegir su carrera”.

Además “preguntan mucho si vamos a volver a la presencialidad y la universidad está trabajando para volver a la presencialidad, de hecho muchas facultades hoy están tomando exámenes de forma presencial y se está trabajando para volver el año que viene”.

Becas de la universidad y del estado nacional a las que pueden acceder con el solo hecho de ser alumnos regulares y tener un óptimo desempeño académico son otras de las dudas que se despejan.

Por el lado de la Universidad de la Cuenca del Plata, Verónica, responsable de Admisión e Ingreso comentó que los adolescentes consultan por horarios de cursada, cómo inscribirse, el precio de la cuota y cuánto costará el año próximo.

“Tenemos una nueva carrera que es ingeniería en Sistemas de la Información y tuvo mucho éxito. La licenciatura en Psicología, la licenciatura en Fonoaudiología y la licenciatura en Criminalística son otras que despertaron mucho interés y preguntan de qué se trata, dónde pueden trabajar”, dijo la responsable.

En el Instituto Saavedra los intereses fueron variados, pero los jóvenes se volcaron a preguntar por Diseño Gráfico, Analista de Sistemas de Información, Higiene y Seguridad Laboral, Periodismo y los profesorados.

En la Universidad Gastón Dachary (UGD), Irina Flecha, de Promoción de Carreras, comentó que es “una gran ventaja y poder contarles cara a cara a los chicos sobre las opciones que tienen para estudiar en nuestra universidad y que también pueden hacer talleres de orientación vocacional”.

Sostuvo que “la mayoría ya tiene pensado una carrera”.La disciplina más buscada es Nutrición. Aunque hubo mucho interés por Kinesiología, que desde el año próximo se dictará en la sede Posadas del Dachary.