Firmas, movilizaciones pacíficas e incluso corte de ruta, para pedir inversión en Energía Eléctrica

viernes 29 de octubre de 2021 | 11:16hs.

A última hora de ayer, jueves, integrantes de la Cámara de Comercio de San Pedro se reunieron con el ingeniero Juan Gómez, jefe del Distrito San Pedro de Energía de Misiones, con el objetivo de plantear los inconvenientes que ocasiona la carencia en la prestación del servicio, siendo de urgencia inversiones que solucionen el problema a largo plazo. Como acciones propusieron juntar firmas, realizar movilizaciones pacíficas y de ser necesario, cortar la ruta.

La deficiencia en el servicio de Energía Eléctrica, que afecta al departamento de San Pedro y zonas de influencia, es de vieja data y se complica con el crecimiento demográfico que no fue acompañado con inversiones por parte de la empresa prestataria a fin de responder la demanda y que la localidad pueda progresar con la instalación de nuevas industrias, que generan enorme beneficio en el sector económico productivo.

Luego de las últimas fallas en el suministro que incluyen cortes y bajas en la tensión, desde diferentes sectores comenzaron a insistir con los petitorios, ante un problema que se torna insostenible. En este caso, la Cámara de Comercio se reunió con el distrito de Energía Eléctrica, donde analizaron el motivo de los fueras de servicio, que en promedio solo en el mes anterior fueron 23 horas sin el suministro y en lo que va del mes unas 19 horas, plantearon las variaciones de la tensión, que ocasiona grandes pérdidas a comerciantes, productores, industriales y demás usuarios.

“El hilo principal fue las posibles soluciones a largo plazo para enfrentar de manera eficiente y sostenida ese tipo de episodios. Pudimos escucharle y agradecemos la presencia del jefe de Energía Distrito San Pedro, por estar presente y dar la cara, también referentes de la Asociación Civil Foro Solidario. Todos compartimos experiencias del muy mal servicio que estamos teniendo, pagando un costo alto por el servicio, se tiraron ideas para mejorar el desempeño del sistema hacia el futuro. Ayer Terciados Paraíso estuvo sin energía por horas” manifestó Oscar Antúnez Proenza, presidente de la Cámara de Comercio.

En cuanto a las acciones que pretenden llevar adelante la primera es juntar firmas en los comercios y diferentes puntos de la localidad, para elevar los petitorios a las autoridades correspondientes, como segunda medida realizarán movilizaciones pacíficas por la zona céntrica y los barrios manifestando la disconformidad con el mal servicio y cómo tercera medida, cortar la ruta.

En ese sentido Proenza señalo “Primero vamos a buscar el diálogo y creemos que no se debería llegar a esas medidas, como tener que cortar la ruta y menos para reclamar un servicio básico por el cual pagamos todos los usuarios e indispensable para poder crecer como pueblo, hoy con este sistema energético San Pedro no tiene futuro en cuanto al desarrollo económico, ni podrá ser una opción para el desarrollo industrial en general y tampoco para el desarrollo de la explotación del turismo. Hoy un turista mínimamente necesita que le funcione un aire, que cuando entre a la ducha no se le salte la térmica”.

La solución en este caso, sería una nueva línea de 132 KV.