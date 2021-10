Advierten que faltas de productos se debe al congelamiento de precios y la suba de la inflación

viernes 29 de octubre de 2021 | 9:59hs.

Tanto la industria automotris como el transporte en general reflejan faltantes de productos debido a las restricciones de divisas y el cierre de importanciones.

Pero esta situación no sólo se da en estos sectores sino también en el rubro de comestibles y bebidas. Carlos María Beigbeder, gerente de distribuidora JotaBe, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "Cuando hay productos convenientes vienen a comprar o se van a comprar, eso pasa en cualquier frontera, pero hay movimiento. Los faltantes están de antes, no de ahora, por una cuestión inflacionaria, falta de incorporación de dólares al Banco Central lo que genera problemas para la importación como sucede en todas partes del mundo".

"Si se congela un precio en julio y hay inflación, a la larga van a haber faltantes porque nadie trabaja perdiendo plata, si no es rentable, no se fabrican los productos. Nosotros tenemos el problema propio de Argentina que no están pensadas las medidas por lo que tenemos una inflación enorme", destacó.

Finalmente dijo: "Toda esta situación se refleja en la venta diaria con la suba de los precios, hay empresas que ya están aumentando por especulación debido a las elecciones del próximo 14 de noviembre y los sueldos no aumentan con la misma velocidad entonces se pierde capacidad de compra".

Electrodomésticos demorados

Por otra parte, otro de los sectores que aún siente demoras en la entrega de los artículos es el de electrodomésticos. El endurecimiento de las importaciones es el principal problema que afecta al rubro para conseguir determinados artículos, como algunos de refrigeración, televisores y celulares.



De acuerdo a un relevamiento que realizó El Territorio ayer en Posadas, son diversos los productos que llegan con una demora entre 90 y 150 días, dependiendo de la liberación en los puertos, según explicaron.



“Hay un faltante de microchips que afecta a todo el mundo y eso trajo complicaciones en las últimas semanas, con la imposibilidad de conseguir, por ejemplo, algunos vehículos, televisores o marcas de celulares”, precisaron desde una casa comercial sobre la calle San Lorenzo.



Al mismo tiempo, señalaron que desde hace semanas cuesta conseguir televisores, a lo que se sumó también la imposibilidad de no reponer inmediatamente heladeras, que son artículos que a esta altura del año son muy demandados.



“Hoy por hoy está costando conseguir heladeras, que son insumos que se piden mucho a esta altura del año, porque se solicitan para la refrigeración y últimamente están escaseando porque hay problemas para conseguir determinados componentes, que no hay en el mercado local por las restricciones en las importaciones. Y otro de los problemas -que también hay en este rubro- es que las demoras son de dos meses mínimos. Si uno no cuenta con el stock suficiente ahora, uno hace el pedido y tardan mucho tiempo en volver a contar con disponibilidad, por lo que no se podrá cubrir la demanda para noviembre y diciembre, los meses de más demanda y de más calor en Misiones”, señaló otro comerciante de la calle Bolívar.