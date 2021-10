Covid: alta provisoria para las bebas inoculadas por error

viernes 29 de octubre de 2021 | 5:00hs.

Las dos bebas que estaban internadas en observación en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro por haber sido inoculadas por error contra el Covid-19, recibieron el alta médica provisoria ayer por la mañana y regresaron a sus casas, en el municipio de Capioví. Sin embargo, deberán regresar hoy por controles de rutina y para someterse a nuevos estudios, lo cual será por tiempo indeterminado.

Por la tarde, tras el alta médica, los padres de las niñas involucradas convocaron a una marcha frente al hospital de Capioví, dado que cuestionaron el accionar del personal de salud tanto del nosocomio como de las autoridades de Salud Pública, por la manipulación de la información y la falta de respuestas.

Ángelo Pensotti, padre de una de las bebas vacunadas por error, señaló en diálogo con El Territorio: “En principio no íbamos a tomar acciones porque nos dijeron que no era nada peligroso, porque no soy antivacuna, yo tengo las dos dosis anticovid, puedo entender que haya podido haber un error pero después de esto que nos ocultaron información y maquillaron todo, siento que es una burla para mi familia”.

Y agregó: “Hice una denuncia penal para que un juez tome cartas en el asunto, en la Comisaría Tercera de Posadas, y voy a tomar acciones legales con quien haya sido el o la responsable. Esto le puede pasar a otro chico. Puede ser leve o no, no sabemos si quedará con secuelas y entonces, ¿quién se hará responsable?”.

Las bebas de cuatro meses están estables, fueron examinadas por un neurólogo y hoy las revisará un oftalmólogo, asimismo se les repetirán los análisis de sangre.

“Lo que no sabemos es qué vacuna le está faltando; nadie se comunicó conmigo y eso queremos saber”, sostuvo el padre.

El lunes, la familia Pensotti llevó a la beba a recibir las vacunas correspondientes a los cuatro meses de edad (neumococo 13 valente, quíntuple pentavalente y rotavirus) y la enfermera le aplicó por error la vacuna Pfizer contra el coronavirus, cuando todavía no hay evidencia científica ni autorización por los entes competentes para vacunar a la población menor de 3 años de edad. “Fue en el vacunatorio del Hospital de Área de Capioví, el lunes a la mañana. Se acerca la enfermera y le explica a mi señora que hubo un error en la vacunación y tenía que estar en observación durante 24 horas en el hospital. Yo dije que no, no la iba a dejar ahí donde se equivocaron y la llevamos a una clínica privada”, señaló el hombre al tiempo que contó: “En la clínica estuvo en observación 24 horas; el martes, cuando le iban a dar el alta, el pediatra me muestra una orden del Ministerio de Salud y piden el traslado inmediato al Hospital de Pediatría. Cuando llegamos a Posadas, ahí nos enteramos de que le habían puesto la vacuna contra el Covid y no sabíamos ni qué vacuna era. Nadie nos comunicó nada”.

El Territorio se comunicó con autoridades de la cartera sanitaria provincial, que no realizaron ningún descargo referido al caso.