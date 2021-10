Serán condecorados por única vez ex veteranos de Malvinas

viernes 29 de octubre de 2021 | 6:04hs.

La Cámara de Diputados de Misiones aprobó ayer, en lo que fue la última sesión ordinaria de la Legislatura provincial en el corriente año, la designación de nuevos funcionarios para la Justicia y una serie de proyectos de ley que apuntan al desarrollo económico, la concientización, la organización territorial y la donación de inmuebles a asociaciones.

Además, como cada año, se formalizó el cierre de la actividad consolidando el Digesto Jurídico 2021, incorporando a este todas las normas que se aprobaron durante el corriente año.

Como novedad ingresó y fue tratado sobre tablas una ley para darles reconocimiento desde la Provincia a los ex combatientes de Malvinas. El proyecto es de autoría del diputado Hugo Passalacqua, Carla Pretto (ex legisladora) y el actual ministro de Salud, Oscar Alarcón. De esta manera se instituirá la distinción honorífica y reconocimiento histórico provincial a veteranos y ex combatientes de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Con esta norma serán “condecorados, por única vez en un acto protocolar, aquellos civiles y militares, veteranos de guerra y ex combatientes”.

En la Justicia

En lo que refiere a la Justicia se aprobó la incorporación de doce nuevos funcionarios para distintos estratos del sector judicial.

Así, se designó a Diana Lojko en el cargo de vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia, Violencia Familiar y fiscal tributaria de Posadas; a Antonio Glinka en el cargo de fiscal del Tribunal Penal N° 2 de Posadas y a Martín López en el cargo de juez de primera instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de Posadas.

Por otra parte, Pedro Piriz fue designado en el cargo de juez de instrucción de San Ignacio; David Milicich en el cargo de agente fiscal de la Fiscalía Correccional y de Menores N° 1 Oberá; Pablo Otero en el cargo de defensor oficial de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Garupá; y Juan Fernando Ramírez en el cargo de defensor de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Puerto Rico.

También hubo designaciones para la Justicia de Paz, y en ese sentido María Soledad Sánchez fue designada en el cargo de jueza de Posadas; Cecilia Pérez como jueza de Paz de San Javier; Belén Helin para cumplir tareas en Montecarlo; Matías Sotelo, en Eldorado; y Karina Parfinjuk como jueza de Paz de Puerto Rico.

Concientización y reorganización

Luego de las designaciones para la Justicia, los legisladores se abocaron al resto de los temas que se incluyó en el Plan de Labor. Aprobaron la creación del programa de concientización sobre los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo. Y también la creación del programa de fomento y desarrollo de la actividad arrocera.

Luego de eso, se avanzó en la modificación de la ley de creación del municipio de Pozo Azul. Esto con el objetivo de devolverle al municipio de Bernardo de Irigoyen una porción de tierra que había sido tomada para la creación del municipio mencionado.

Según los fundamentos de los legisladores que proponen el cambio, Hugo Passalacqua y Martín Cesino, “luego de la sanción de la norma y creación del municipio de Pozo Azul, surge en los hechos que, existen vastas razones y fundamento que hacen aconsejable mantener la pertenencia de una porción del territorio al municipio de Bernardo de Irigoyen. Se trata de una porción de territorio que, en un principio y bajo la óptica de la demarcación cartográfica efectuada en abstracto, resulta sumamente razonable. No obstante, en la práctica, los accidentes geográficos, la accesibilidad y la efectiva prestación de servicios elementales, así como razones demográficas, hacen aconsejable mantener su pertenencia al municipio de Bernardo de Irigoyen”.

Por otra parte, se prorrogó la ley que ordena la “suspensión de ejecuciones de sentencias que ordenan desalojos y remates de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar”.

Además, la Legislatura declaró de interés provincial la producción del arte sonoro tradicional mbya, “con la finalidad de generar políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento de la idiosincrasia cultural, rescatar la memoria artística precolombina existente en nuestro territorio y difundir sus composiciones con el objeto de incentivar las relaciones intercomunitarias e incorporar su arte sonoro al acervo artístico misionero”, explicaron.

Por otra parte, se determinó que el 2022 será el "año del trabajo como medio para el desarrollo, de la protección de la biodiversidad y de la recuperación del turismo".

Por lo que toda la documentación oficial de la Legislatura llevará esa leyenda en el membrete, y desde la Cámara de Representantes se propiciarán actividades en torno a esta temática.