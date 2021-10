Alumnas denuncian que son abusadas por compañeros y que el colegio no hace nada

viernes 29 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Alumnas del 2° año del colegio Roque González de Posadas hicieron ayer una sentada con carteles en el patio para denunciar acoso y abuso sexual de parte de sus compañeros de curso, que se vienen sucediendo desde el inicio de las clases. Esta situación fue advertida y reclamada oportunamente ante las autoridades educativas y ante la falta de acciones concretas, las chicas procedieron a una manifestación intraescolar.

Las adolescentes presentaron hace unos días una nota a la institución contando sobre lo que viven a diario pero no obtuvieron respuestas del colegio; hicieron lo mismo con sus padres, que increparon a los directivos pidiendo sanciones a los responsables. Los directivos no tomaron cartas en el asunto hasta la exposición de ayer en las redes sociales y en los medios de comunicación; incluso al cierre de esta edición no estaban claras cuáles serían las medidas disciplinarias y reparadoras que supuestamente habían interpuesto.

La jornada que comenzó con un reclamo dentro del establecimiento escolar con carteles como “No me siento segura en mi propio colegio”, “No al acoso, no al abuso” o “Te cansás de oírlo, nosotras de vivirlo”, concluyó con un descargo público del Roque González sin detalles de sanciones o medidas disciplinarias. A las adolescentes del este curso de 2° año se le sumaron otros cursos y hasta compañeros varones que entienden que este tipo de prácticas y situaciones de violencia ya no deben pasarse por alto ni ser tomadas con liviandad.

El caso llegó a tal extremo que ante la falta de respuestas por parte del personal directivo, una madre de las chicas hostigadas realizó una denuncia policial. “Nos quedamos heladas y empezamos a indagar con cada una de nuestras hijas. La mía particularmente me contó que esta situación viene desde principios de año, que les levantan la pollera, les sacan fotos y suben a su grupo de WhatsApp”, contó a El Territorio la madre de una de las adolescentes que prefirió resguardar su identidad.

La mujer no pudo precisar cuántos son los chicos implicados, pero tres son los que acosaban a su hija y a los que hizo la denuncia policial. “Pero los demás chicos también molestan a otras chicas”, acotó.

Además agregó: “Las chicas tomaron valor e hicieron la denuncia porque es moneda corriente y están cansadas, que hasta cuando les sentaban a hacer grupo para un trabajo los chicos les dicen cosas obscenas, cosas irreproducibles”.

Esta madre contó que además de levantarles la pollera hay manoseos, en tanto en el grupo de WhatsApp se hacen gravísimas alusiones sexuales e incitaciones a la violación. Los comentarios groseros y abusivos también se los hacen verbalmente en todo momento.

“A mi hija le tocaron la cola y ella hace tres semanas no quería ir más al colegio y pensé que era por otra situación, pero me confesó que era por esa razón. En mi caso hice una denuncia a la Policía, no me importa si son menores y no pueden ir presos; hice la denuncia para que quede asentado porque eso es un abuso”, señaló la madre, preocupada por la situación.

Fuentes consultadas indicaron que a la espera de recibir la denuncia, el magistrado, César Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, se presentaría esta mañana en la institución para interiorizarse de la situación y evaluar los próximos pasos a seguir.

Para hoy también se hizo una convocatoria de un grupo independiente a la salida del colegio, a las 11.30, para apoyar a las chicas.

Incertidumbre

Por su parte, desde la institución educativa señalaron a este diario que están evaluando sanciones a los varones involucrados. “No podemos difundir qué medida se tomó con cada alumno, pero se está tomando la situación con seriedad. Lamentamos mucho esto y vamos a seguir trabajando. Cada situación se va a comunicar a los respectivos tutores para cuidar la integridad de los menores”, señaló el padre Juan Rajimón, rector del colegio.

Si bien el religioso aseguró que “nos enteramos e inmediatamente empezamos a tomar medidas disciplinarias por un lado”, las madres consultadas salieron al cruce y se quejaron de lo expuesto por el sacerdote. “Es mentira, es más, una de las directoras les dijo que ellas incitan eso por usar la pollera muy corta”.

Rajimón, en tanto, aseveró que habrá “medidas para trabajar con el grupo a través del equipo del departamento de apoyo escolar con charlas que cuentan con psicólogos y psicopedagogos”.

.

Relacionadas

Alertan sobre consumo de pornografía y perfil sociópata