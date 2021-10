Se fugó misionera acusada por la muerte de su hijo

viernes 29 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Fernanda Fidelina Vázquez (20), la joven misionera detenida en Brasil a la espera de ser juzgada por el crimen de su hijo Martín Alexander Figueredo (3) -nacido en Eldorado-, se escapó de la cárcel en la que estaba alojada y hay alerta en las zonas de fronteras ante la sospecha de que pudiera haber regresado al país.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la fuga de Vázquez se registró el 16 de octubre cuando el personal de la Prisión Pública de Santo Antonio Do Sudoeste constató su ausencia y la de una mujer y otro hombre, ambos de nacionalidad brasileña, quienes también están siendo intensamente buscados.

Hasta el momento no hay mayores precisiones de cómo se produjo la evasión, pero lo cierto es que las autoridades brasileñas ya irradiaron el alerta a sus pares de la Policía de Misiones en las localidades ubicadas en zona de frontera, principalmente en Bernardo de Irigoyen, para extremar la atención.

Vázquez estaba detenida en Brasil desde abril del año pasado, cuando se reportó la muerte de su pequeño hijo Alexander (3), quien había nacido en Eldorado fruto de una relación anterior, pero estaba viviendo con ella en la localidad brasileña de Bom Jesús, a unos 20 kilómetros de la frontera con Misiones.

El fallecimiento del niño fue certificado el 5 de abril de 2020 en el hospital de Dionisio Cerqueira -frente a Irigoyen- y la primera versión aportada por la mujer fue que su hijo se había golpeado durante una caída accidental.

Sin embargo, los estudios forenses detectaron que el deceso del niño se debió a una grave hemorragia producida por agresiones físicas de reciente y de vieja data, lo que expuso el contexto de extrema violencia familiar en la que Alexander vivía junto a su madre y a su padrastro, Pablo P. (25), que también quedó detenido.

Investigación e imputación

A partir de estas revelaciones, la Justicia brasileña comenzó a trabajar en el caso. En primera instancia la pareja volvió afirmar que el hecho se trató de un accidente, pero durante los interrogatorios incurrieron en contradicciones y finalmente admitieron que el niño era golpeado por ambos.

“Aunque existen pequeñas contradicciones en las versiones de la madre y el padrastro, una cosa es segura: fue un crimen brutal y desagradable, que victimizó a un ángel de sólo 3 años”, clarificó en su momento Emerson Ferreira, jefe de la Policía Civil de Barracao y parte de la investigación del hecho.

Meses después, en base a los elementos recogidos, la Justicia brasileña decidió imputar a ambos involucrados por los delitos de homicidio y tortura, figura bajo la cual podían recibir hasta 40 años de prisión, según la legislación penal del país vecino.

En ese contexto, ambos permanecían privados de su libertad a la espera del juicio que tenía previsto realizarse a mediados de diciembre, pero ahora Vázquez escapó y habría que aguardar las próximas medidas que dispongan al otro lado de la frontera.

Por lo pronto, según consignó el medio brasileño Jornal Da Fronteira, investigadores brasileños sospechan que la mujer pudo haber huido hacia Misiones, de donde es oriunda, y ante ello se solicitó colaboración a la población. Cualquier información puede ser aportada también a la comisaría misionera más cercana o al 911, dado que la Unidad Regional XII ya fue alertada de la situación.

Mientras tanto, la Justicia brasileña gestiona los trámites correspondientes para emitir un pedido de captura internacional contra la mujer.

Alexander nació en Eldorado y su padre es Damián Figueredo, quien al momento del hecho vivía en el Kilómetro Dos de Eldorado.

Según reconstruyó este diario, el 5 de enero de 2020 el niño fue llevado por su madre hacia un destino incierto.

Durante meses, Damián y la abuela paterna, Gloria García, se movilizaron por distintas localidades de la zona Norte de la provincia para intentar ubicar al niño y a su madre. Esto incluso motivó dos denuncias ante la Policía de Misiones.

Tras conocerse la muerte de Alexander, su padre relató que si bien su ex pareja lo mantenía en contacto mediante llamadas o mensajes de texto, la mujer nunca cumplió con los regímenes de visita que habían pautado.

En un principio se pensaba que la mujer se había asentado en Pozo Azul, pero el padre del niño nunca pudo ubicarla en ese lugar y por ello el 3 de marzo de 2020 radicó una denuncia ante la Policía afirmando que desde el 5 de enero no sabía nada del niño.

Finalmente, 5 de abril se conoció la muerte de Alexander y la tristeza se hizo infinita.

“El caso se vuelve aún más dramático cuando se conoce un poco de la historia del niño, que en palabras de su abuelo adoptivo era un niño inteligente, divertido, conversador y alegre. Lamentablemente, ni siquiera en su velorio, último acto de despedida, el niño recibió la atención que se merecía; su madre no pudo asistir porque estaba presa y a su padre no se le permitió cruzar la frontera. Así, pocas personas siguieron el acto, casi todas desconocidas, no hubo familiares, amigos o personas cercanas. Y entonces ese ángel se despidió de la vida y fue llamado al cielo ”, señaló en aquél entonces Ferreira, a cargo de la investigación.



En cifras

40

Años de prisión es la pena en expectativa que prevé el delito de homicidio y tortura por los que fueron imputados Vázquez y su pareja Pablo P. (25).