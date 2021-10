Matías Morla y María Savi se casaron en un imponente palacio

viernes 29 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Ayer, Matías Morla se casó con su pareja María Savi, justo dos días antes del que sería el cumpleaños número 61 de su amigo Diego Maradona, el primer cumpleaños del Diez sin el Diez.

El abogado celebró su amor con una gran fiesta en un imponente palacio y eligió como madrina a una mujer muy cercana al ídolo deportivo, quien estuvo presente en la unión.

“Estamos muy bien. Como se sabe, este fue un año duro que afianzó mucho la relación. Estamos muy enamorados, felices y es una relación que, sin duda, va a durar toda la vida”, dijo el abogado. “Ya veníamos hablando y teníamos la ilusión de poder casarnos. Y se lo planteé un día. Como me dice ella, no fue nada romántico. Se lo pregunté en nuestra casa y me dijo que sí”, agregó Morla.

Entre los testigos de su casamiento, está nada más ni nada menos que Kitty, una de las hermanas de Diego Maradona con quien el letrado tiene muy buena relación. Y entre los invitados también estuvieron Lili Maradona y el abogado Mauricio D’Alessandro.