Restricciones de la Nación afectan a los madereros

viernes 29 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Las restricciones de divisas y el cierre de importaciones en algunos productos están afectando a diversos sectores, como sucede con la industria automotriz y el transporte en general, y comienza con seriedad a repercutir en la forestoindustria. El gobierno nacional había establecido trabas a la importación porque representa un flujo de salida de dólares que se intenta evitar. Pero, a raíz de la pandemia, con la que bajó la producción de muchos productos nacionales, comenzó a registrarse en forma progresiva el faltante de diversos productos.

“No se consiguen cubiertas para tractores y camiones”, dijo Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima). Se mostró muy preocupado por esta situación porque comenzó a afectar al sector.

Los fabricantes de neumáticos en el país se habían sumado a las empresas que cerraron sus fábricas por el avance del coronavirus. En la Argentina hay sólo tres fábricas de neumáticos, según afirman desde la Cámara Argentina del Neumático a cargo de Leandro Ingelmo, pero a su vez un solo productor de neumáticos de camiones; el resto, son productos que ingresan mediante importación.

Por la dificultad en el acceso de algunos productos que más aumentaron en dólares se encuentran desde neumáticos a maquinaria y productos del agro, como alambre o fertilizantes.

De acuerdo a Queiroz, “hay dos problemas: uno la falta de dólares para importar libremente y otro, el manejo de las importaciones”.

Considera que es un mecanismo que se debe mejorar en cuanto a la apertura de importación para productos muy específicos. “Por ejemplo, se requiere importar algunos productos, como cubiertas alemanas, porque lo que se produce en el mercado local no alcanza”.

Aquí también se diferencia la calidad de la producción argentina o de otras marcas internacionales reconocidas, que son las necesarias para vehículos de gran porte. En tanto, para vehículos más livianos se advierte que los neumáticos chinos son más baratos, pero los estándares de calidad son menos restrictivos y exigentes, lo que a su vez va relacionada con la seguridad del vehículo en la ruta.

Otros materiales faltantes

En tanto, para la fabricación de autos faltan chips, que representan una de las piezas electrónicas claves para los vehículos, además de filtros, plaquetas electrónicas y otros componentes electrónicos y se suma la escasez de semiconductores a nivel mundial. La lista de productos que escasean va desde repuestos de motores o de arranques a baterías que provee en gran volumen Brasil, entre otros componentes.

Electrodomésticos demorados

Por otra parte, otro de los sectores que aún siente demoras en la entrega de los artículos es el de electrodomésticos. El endurecimiento de las importaciones es el principal problema que afecta al rubro para conseguir determinados artículos, como algunos de refrigeración, televisores y celulares.

De acuerdo a un relevamiento que realizó El Territorio ayer en Posadas, son diversos los productos que llegan con una demora entre 90 y 150 días, dependiendo de la liberación en los puertos, según explicaron.

“Hay un faltante de microchips que afecta a todo el mundo y eso trajo complicaciones en las últimas semanas, con la imposibilidad de conseguir, por ejemplo, algunos vehículos, televisores o marcas de celulares”, precisaron desde una casa comercial sobre la calle San Lorenzo.

Al mismo tiempo, señalaron que desde hace semanas cuesta conseguir televisores, a lo que se sumó también la imposibilidad de no reponer inmediatamente heladeras, que son artículos que a esta altura del año son muy demandados.

“Hoy por hoy está costando conseguir heladeras, que son insumos que se piden mucho a esta altura del año, porque se solicitan para la refrigeración y últimamente están escaseando porque hay problemas para conseguir determinados componentes, que no hay en el mercado local por las restricciones en las importaciones. Y otro de los problemas -que también hay en este rubro- es que las demoras son de dos meses mínimos. Si uno no cuenta con el stock suficiente ahora, uno hace el pedido y tardan mucho tiempo en volver a contar con disponibilidad, por lo que no se podrá cubrir la demanda para noviembre y diciembre, los meses de más demanda y de más calor en Misiones”, señaló otro comerciante de la calle Bolívar.



En cifras

90

Es el período de demora mínimo que registran las casas comerciales para la reposición de los productos. En algunos casos, llega hasta los 150 días.