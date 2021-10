La coronación de la reina de la fiesta será el sábado a medianoche

jueves 28 de octubre de 2021 | 15:15hs.

En la fiesta de las colectividades Raíces de Jardín América, año a año se elige una reina y, por tal motivo, cada colectividad prepara y acompaña a una joven para que la represente con sus vestimentas típicas. Cada joven debe tener procedencia inmigrante, ya sea paterna o materna, para que pueda postularse.

El sábado se conocerá quién será la nueva reina de Raíces.

Española-Milena Martínez (21): cursa la licenciatura en fonoaudiología, le gusta bailar, cantar y leer. “Si soy elegida reina, quiero ayudar a que la fiesta crezca y el mensaje que quiero dar es que la belleza de una persona comienza en el instante en que decides ser tú mismo y disfrutar de lo que haces y eres”.

Japonesa-Camila Alejandra Nagayoshi (21): es profesional en masoterapia, le gusta tomar fotos y leer, su ascendencia inmigrante es por parte materna. “Es hermoso poder representar a mis raíces y esto significa una gran responsabilidad y el mensaje que deseo dejar es trabajar duro y esforzarse para conseguir las metas, para que los resultados también sean buenos”.

Polaca-Camila Zilz Wutzke (19): estudia profesorado de geografía y auxiliar de veterinaria, le gusta leer y andar en rollers. “En caso de ser elegida deseo sembrar la semilla de la solidaridad en la sociedad y desde ya me comprometí a representar de la mejor manera a esta hermosa colectividad”.

Húngara-Yuliana Lagutt (18): está terminando la secundaria, le gusta leer y compartir el tiempo con amigos. “Quiero representar con mucha sencillez, dedicación y compromiso, con el propósito de que esta colectividad siga creciendo, se consolide y su legado perdure”.

Ucraniana-Anabela Eliana Hupan Boichuk (18): está culminando la secundaria, le gusta bailar y leer. “Me gustaría que la fiesta siga creciendo, no quiero que me vean como una reina más en caso de ser elegida, sino como alguien que está dispuesta para cualquier cosa que se presente y acompañar tanto a niños como adultos mayores que son lo más importante en la sociedad”.

Paraguaya-Ayelén María José Aranda Velázquez (18): estudia licenciatura en kinesiología y le gusta pasar el tiempo en familia. “Quiero representar y contribuir con nuevas ideas para que la fiesta crezca y siempre es importante el acompañamiento de la familia para cualquier actividad nueva que se pretende”.

Alemana-Verónica Soledad Lizznienz Gansel (19): estudia tecnicatura en producción agropecuaria y su hobbie es la pastelería. “Lo importante es siempre conectar con nuestras raíces, con la cultura, que busquen los antepasados y no se avergüencen, al contrario, hay que sentirse orgulloso de dónde venimos”.

Italiana-Luciana Yanalisse Samboni (18): estudia administración computarizada, le gusta leer, cocinar, viajar y escuchar música. “Me gustaría llegar a las personas y aprender de cada cultura y lo mejor que nos puede pasar es poder transmitir nuestros conocimientos con los demás”.

Sirio libanesa-Darife Tebecheri (23): de ascendencia inmigrante paterna, la joven es profesora de inglés, le gusta cantar y actuar. “Si soy elegida, me gustaría representar en cada fiesta que me inviten para poder promocionarla, pero principalmente quiero llegar a la gente con el mensaje de la unión y respeto entre nosotros, como parte por la gran diversidad cultural que provenimos, además ser candidata me gustaba desde pequeña y una señora me dijo que yo era el semillero, que algún día los iba a representar”.

Donosa (argentina, no compite)-Gimena Benítez (21): estudia abogacía, le gusta bailar folclore, tocar la guitarra y el violín. “Es un orgullo llevar la banda argentina, lo hago con orgullo y la cabeza bien en alto y al ser algo totalmente nuevo para mí, pongo el mayor empeño para ser una buena anfitriona, que es lo que se merece la fiesta y toda la comunidad”.

Casa por casa, el menú para elegir en esta fiesta

En la Fiesta de las Colectividades de Raíces se ofrecen variados platos, ocasión en que cada colectividad se dedica exclusivamente a la presentación de su gastronomía típica. Así la oferta cuenta con nutridos sabores, que los asistentes a la fiesta podrán degustar los días que se lleve adelante este convocante evento local.

Lo típico de nuestro país también estará presente, por lo que en el stand de Argentina habrá asado, choripán, empanadas, matambre a la pizza, milanesa al plato (napolitana con ensalada rusa o mixta), vacío al horno, sandwich de vacío al horno, sandwich de milanesa, ensaladas (rusa, mixta) y pan casero.

España, por su parte, presentará tapa: rabas, cornalitos, papas bravas y pan; galeto: muslo deshuesado, chorizo bombón y cerdo; conos: rabas en cono, cornalitos en cono, papas en cono. Ensaladas: zanahoria, lechuga, tomate, cebolla, huevo, papa, arveja, verduritas, mayonesa y de postre: natilla.

La casa de Hungría tendrá para degustar platos dulces, picada a barátok: jamón, queso, gomboc (albóndiga húngara frita), pan saborizado, borgonya (papas fritas estilo húngaro), picada a csolád, queso, gyulacs (cuenco de guisado), paprika csirke (ties de pollo rebozadas y fritas), langos (masa frita con crema agria y queso, borgonya (papa frita estilo húngaro), plato de gomboc con borgonya + una salsa, langos (masa frita, con crema, queso y una salsa a elección), dobos torta, kakaós y kókusz csiga, zserbó, mézes kalács y torta húngara o mil golpes.

Por otro lado en la casa alemana habrá hamburguesas, papas fritas, súper pancho, carré de cerdo con ensalada de papas o chucrut, costilla de cerdo con ensalada de papas o chucrut, salchicha alemana hervida con chucrut o ensalada de papas. En tanto que para el postre hay torta selva negra y torta de crema. Para la bebida se ofrecerá: gaseosas, cervezas y tradicional chopp.

Ucrania dirá presente con su varenike: con salsa roja o blanca, niños envueltos, empanadas de jamón y queso, papa frita, pernil de cerdo al horno, ensaladas varias, pepinitos, chorizo ahumado, tragos varios sabores, canelones, platos dulces (cernek), torta de ricota, varias tartas de frutas, torta de chocolate, tortas varios gustos y pan casero.

También Polonia tendrá kurczak w sosie polskim z salatka i piklami (pollo a la polonesa, con salsa polonesa, ensalada y pickles), pierogi z serem (empanaditas hervidas rellenas de ricota, con crema), wieprzowina z salatka i piklami (cerdo asado con ensalada y pickles), bigos (guisado de carne picada vacuna, cerdo, panceta, hongos y repollo), zapiepanka (comida al paso, se prepara con pan sobre el cual se coloca salsa de cebollas y hongos, gratinado con queso, y decorado con quetchup), ciasto z kremem i truskawkami (tarta de crema, frutilla y selva negra). En cuanto a tragos se dispondrá: amplia variedad de sabores y gustos, con vodka (bebida nacional de polonia) y varios smoothie sin alcohol con frutas de temporada.

La colectividad Sirio Libanesa ofrecerá al público sfija, queppe (crudo, horno, frito), lahama meshue, marfu, hummus, matabal, tabboule, guiso de chairy, shawarma, aceitunas negras, baklawa.

En el lado de Italia habrá variedad de pizzas: muzarella, muzarella con jamón, muzarella con morrón, muzarella con jamón/morrón, napolitana, napolitana con jamón y calabresa. También tendrá pastas: lasagna, canelones, sorrentinos y salsas bolognesa y bagna cauda. Para el postre: helado y tiramisú.

Paraguay tendrá de todo, como kure chyryry con mandioca, aforrado de pollo con ensalada de papa, pastel mandió, sopa paraguaya, kaburé, mbejú y empanadas.

Y Japón dice presente en el evento con yakisoba, yakimeshi, ramen, sushi, katsukare, yakitori, takenoko y gyoza. Para la bebida se ofrecerá: sake y en el postre se contará con karinto, manju y kurimanju.