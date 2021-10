Se estrenó el tráiler de Lightyear, una película que cuenta el origen del personaje de Toy Story

Disney y Pixar lanzaron el pasado miércoles el nuevo avance de "Lightyear". Con Chris Evans (Conocido por interpretar en diferentes películas al Capitán América) como la voz de Buzz Lightyear, la película animada contará la historia del “humano” que inspiró al icónico juguete y personaje que aparece en las películas clásicas de Toy Story.

El tráiler, que presenta la nostálgica canción Starman de David Bowie, llenó de sentimentalismo a muchos millennials, incluido el propio Evans.

"Estoy con la piel de gallina. Y lo estaré cada vez que vea este avance", escribió Evans en Twitter sobre "Lightyear". "O escuchar una canción de Bowie. O tener cualquier pensamiento entre ahora y (junio) porque nada me ha hecho sentir más alegría y gratitud que saber que soy parte de esto".

Continuó: "Las películas animadas fueron una gran parte de mi infancia. Fueron mi escape. Mis aventuras. Mis sueños. Fueron mi primera ventana a la magia de contar historias y actuar".

Animated movie were an enormous part of my childhood. They were my escape. My adventures. My dreams.



They were my first window into the magic of storytelling and performing.



To @pixar and @AngusMacLane:



‘Thank you’ doesn’t even come close❤ï¸Â#Lightyear pic.twitter.com/DD1N7aYhKT