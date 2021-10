Quejas en las comunas porque los micros siguen con servicios reducidos

jueves 28 de octubre de 2021 | 5:00hs.

La provincia de Misiones transita la pospandemia con la mayoría de las actividades activas con normalidad. El regreso de las clases presenciales y el fin del home office en muchos lugares reactivó el movimiento cotidiano de la población. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el transporte público interurbano, que en muchos casos se vio disminuido sin volver aún a los horarios habituales previos al Covid-19.

La falta de líneas en ciertos horarios se siente principalmente en las colonias, puesto que muchas quedaron al borde de la desconexión total. Por eso, los vecinos piden que regresen las frecuencias, teniendo en cuenta que muchos de ellos tomaban colectivos para ir al hospital en municipios cercanos o incluso para trabajar cada mañana, por lo que ahora deben buscar alternativas mucho más costosas para cumplir con las responsabilidades.

Empresas, como Martignoni e Hijos aducen que ya se realizaron los pedidos de habilitación de más frecuencias a la Subsecretaría de Transporte –a cargo de René Kegler -, aunque no recibieron respuestas aún. Advierten que hay mucha demanda y los servicios son escasos, lo que además de perjudicar ampliamente a los pasajeros, también damnifica a las empresas, puesto que deben transportar a menor cantidad de gente y vender menos pasaje.

Un ejemplo que visualiza la menor cantidad de horarios es el caso de las líneas que transitan la ruta Oberá-Posadas. Antes, las opciones eran mucho más amplias, con servicios cada media o una hora, que comenzaban muy temprano en la mañana y se extendían hasta la noche. Hoy en día esto ya no sucede, viéndose disminuido el servicio de manera tal que donde antes había unos 15 horarios de salida durante la mañana de Oberá a Posadas, hoy sólo hay alrededor de la mitad.

Trabajo al 50 por ciento

Carlos Martignoni, de Martignoni e Hijos, explicó a El Territorio que se encuentran trabajando a un 50% de la capacidad, ya que hay dos líneas que aún no pudieron retomar, una de Posadas a Puerto Iguazú y otra de Posadas a San Pedro.

El empresario remarcó que “en noviembre del año pasado empezamos con un par de servicios y se fue habilitando, pero nosotros quedamos desde entonces sin dos servicios. En agosto le escribimos una nota al subsecretario de Transporte pidiendo que se nos habilite; en estos días me reuní con una persona de fiscalización de Transporte que me dijo que se va a habilitar, pero no tenemos precisiones de cuándo”.

“Estaría bueno saber con tiempo, al menos unos quince días antes, pero sale todo siempre de improviso. Todos necesitamos volver al 100%, ocupar nuestros coches y dar trabajo, además vemos en la ruta que a los pasajeros les faltan colectivos, porque además tenemos un protocolo que no te deja llevar pasajeros parados”, manifestó.

Por su parte, el concesionario de la Terminal de Ómnibus de Eldorado, Germán Tiemesmann, estima que los viajes provinciales están en un 70% de su nivel histórico y los interprovinciales alrededor del 50%.

En ese marco, resaltó que “durante mucho tiempo la actividad fue nula o casi nula, hoy los viajes entre los distintos puntos de la provincia rondarán un 70, 75% del número de colectivos del nivel histórico. Y en el caso de los colectivos de larga distancia, deben andar por el 50%. Hay empresas que antes tenían seis viajes de frecuencia y hoy están en dos o tres, o empresas que hacían viajes a Iguazú o Posadas en horarios simultáneos y hoy los hace una sola”.

“Es una realidad que el número de personas que viaja está todavía bajo si lo comparamos con los años anteriores, no sabría decir un porcentaje porque eso lo manejan las empresas, pero continúa bajo. La excepción fue para el Día de la Madre, cuando sí se vio un movimiento importante de gente tanto en los viajes provinciales como los de larga distancia”, aseveró.

En ese sentido, se advirtió que hoy no existen recorridos o servicios que hayan cesado totalmente en su actividad, pero la disminución de frecuencias hace que las esperas para los pasajeros pueda ser más extensa de lo debido.

Alternativas

En las colonias es quizás donde más se vio el impacto de la disminución de horarios. Muchos docentes inclusive que debían trasladarse a escuelas rurales se quedaron sin movilidad, por lo que no les quedó otra que buscar alternativas más costosas, como el uso de remises.

En Jardín América de a poco se fue retomando la normalidad en cuanto a horarios y recorridos, no obstante hubo jardinenses que debieron buscar otras alternativas para trasladarse y más aún quiénes residen en las colonias que forman parte del municipio o alrededores.

Una de las empresas de transporte es Hening, que tiene recorridos dentro del municipio, pero también salidas a Pipó, Gobernador Roca y llega hasta la ciudad de Oberá. Al respecto, integrantes de la comisión directiva, contaron que “quedan cuatro o cinco horarios que previo a la pandemia se realizaban y hoy en día esperamos retomar en los recorridos suburbanos”.

A su vez, estimaron que volverían con la misma carga horaria y recorridos en lo próximo.

Por su parte, Gerardo Greco, gerente general de Expreso Misiones y Expreso A. del Valle, desde Puerto Rico, detalló que todavía faltan algunas frecuencias los domingos, como los recorridos a Oberá y Jardín América, aunque los fines de semana se presta el servicio Puerto Rico-San Miguel, pasando por Garuhapé.

Respecto al recorrido urbano, dijo que “nosotros estamos en un periodo de licitación del servicio urbano, y los fines de semana aún no cumplimentamos con ese servicio”.

Recordando el período de pandemia, Greco manifestó: “Tuvimos unos mínimos servicios que fueron aprobados por transporte, y fueron habilitándose progresivamente”, y añadió que “en el comienzo del ciclo lectivo, que fue el paso siguiente, junto con los municipios y los directivos de los diferentes institutos educativos, fuimos planificando distintos horarios y servicios acorde los horarios de las burbujas que ellos tenían, principalmente en Puerto Rico, Ruiz de Montoya, Capioví y El Alcázar, durante el día y los servicios en la parte nocturna. Avanzamos luego de reuniones con intendentes, y logramos que los alumnos no requieran venir a Puerto Rico para el boleto estudiantil gratuito (BEG). Para eso se logró instalar oficinas móviles en cada municipio”.

También mencionó como positivo que se logró llegar a tres nuevas comunidades aborígenes, Perutí en Caraguatay, El Pocito en Capioví, y Tupambaé en Ruiz de Montoya, “hoy nuestros servicios están creciendo y unimos cuatro comunidades aborígenes, es decir que el de El Alcázar puede ir al de Ruiz de Montoya, o Capioví, o la que ya llegábamos que es la aldea Tekoa Mirí en Oro Verde, esto se puede lograr simplemente tomando un servicio o haciendo un transbordo en la terminal de Puerto Rico”.

El gerente de la empresa, contó que “hace 20 días, luego de una reunión con el intendente de Garuhapé y el Concejo Deliberante, hemos logrado dar un servicio a la gente de San Miguel los sábados a la tarde y los domingos durante todo el día, es el único servicio que la empresa está cumplimentando los fines de semana después de pandemia. Los sábados y domingos es exclusivamente San Miguel, Garuhapé y Puerto Rico”.

Respecto a los refuerzos, Greco mencionó que varias unidades en este momento están destinadas a otros servicios, “ahora estamos en tratativas para unidades nuevas, que deberían llegar en 45 días, para así ampliar las frecuencias y disponer de refuerzos, principalmente para los recorridos hacia los establecimientos educativos. Desde que se ampliaron las burbujas se incrementaron las demandas, principalmente en Puerto Rico y en la zona de Ruiz de Montoya”.