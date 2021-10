Alberto Fernández: “No nos vamos a arrodillar para pagar una deuda”

jueves 28 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández envió ayer una dura advertencia al FMI, previo a su reunión con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, que tendrá lugar este fin de semana en Roma, en el marco de la Cumbre del G20. “Si todavía no firmamos un acuerdo con el Fondo es porque no nos vamos a arrodillar”, dijo.

En su discurso, durante el acto de homenaje por el 11° aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner en el Club Deportivo Morón, en el conurbano bonaerense, Fernández reiteró que el país no cerrará un acuerdo con el FMI que “postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados”.

El jefe de Estado, quien fue el único orador, sostuvo que en Argentina “todos sabemos quién juega para la gente y el pueblo y quién para otros intereses”, y calificó de “insólita” la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

“¿Cómo piensan que son las negociación con los acreedores? ¿Se piensan que no hay presiones? En vez de pedirme a mí que apure el acuerdo con el Fondo, ¿por qué no le piden al Fondo que se haga responsable de darle a la Argentina una deuda que no podía pagar? Eso no lo veo en ningún diario”, recalcó.

Bajo el lema “Primero se crece, luego se paga”, del encuentro participaron dirigentes, funcionarios, legisladores y cerca de 30.000 militantes del Frente de Todos y de distintas organizaciones sociales.

Tras definir al ex presidente Néstor Kirchner como “una guía” y la “luz que todos seguimos”, Alberto Fernández recordó que la situación actual del país “se parece” a la que había en el momento en 2003. “En aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el gobierno de la Alianza había llevado adelante”, explicó.

Del mismo modo, planteó Fernández, la administración del Frente de Todos encontró en 2019 una economía afectada por la “política neoliberal” que el ex presidente Mauricio Macri “llevó adelante” durante su mandato.

“A su lado aprendí que nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído allí. No pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos”, continuó.

Reiteradas interrupciones

El presidente debió interrumpir en reiteradas ocasiones su alocución y pedir la asistencia de personal sanitario para distintas personas del público afectadas por el calor, que a esa hora de la tarde superaba los 34° de sensación térmica.

Alberto Fernández también se refirió a la inflación y sostuvo que “no tiene más explicación que la de un grupo de pícaros que quieren sacar ganancias en desmedro de los argentinos y argentinas”.

“Acá no es un problema de emisión monetaria, el problema es la concentración en la producción de alimentos y la fijación de precios en pocos operadores. Para eso hay que ser firmes, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir, porque no es justo que los precios de alimentos básicos crezcan del modo que crecen cuando los ingresos de los que trabajan no crecen del mismo modo”, planteó el presidente.

Acto seguido, le dejó un mensaje a la oposición: “Nosotros no tenemos la duda que tienen ellos; entre los que especulan, nosotros nos ponemos del lado de los argentinos que tiene hambre”.

“La Argentina que Néstor se propuso todavía está pendiente. Yo tengo la certeza absoluta de que mi destino es terminar la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina, que es la de hacer una Argentina libre, justa y soberana”, cerró.

El estadio Nuevo Francisco Urbano del Club Deportivo Morón está ubicado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen, de esa ciudad bonaerense, y fue inaugurado en 2013 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

