Especialistas celebraron la sanción de la Ley de Etiquetado

jueves 28 de octubre de 2021 | 6:02hs.

Organismos de las Naciones Unidas, entidades de la sociedad civil y funcionarios nacionales celebraron ayer la sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como de etiquetado frontal, a la vez que remarcaron que se trata de “un hito histórico” y una “herramienta vital” para garantizar el derecho a la información de la población.

“Seguimos ampliando derechos, ahora con una herramienta vital para tomar decisiones informadas, prevenir enfermedades crónicas y mejorar la alimentación de cada argentina y cada argentino”, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, escribió en sus redes sociales: “Gracias a las y los legisladores que acompañaron el proyecto de #EtiquetadoFrontal. Con esta ley, las y los argentinos, sumamos el derecho de conocer lo que estamos consumiendo de manera clara y sencilla para identificar excesos que dañan nuestra salud”.

También el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, publicó en su cuenta de Twitter: “Felicito a los legisladores de oficialismo y oposición por votar una ley fundamental para promover la alimentación saludable”.

La nueva ley establece la implementación de un etiquetado frontal con advertencias impresas en octógonos negros con la inscripción “Exceso en..” para advertir en los envases sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos como azúcar, grasas y/o sodio.

Además prohíbe la venta en entornos escolares de productos que cuenten con un sello de advertencia o más, así como también la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de estos productos.

Por parte de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Unicef y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideraron que la norma consiste en “un hito histórico para la mejora de la alimentación, en la salud pública, y en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina con un 13,6%; el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 40% de los niños y niñas de entre 5 y 17 años y al 70% de la población con 18 años o más.

Con la nueva norma, Argentina se suma a Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay que ya tienen leyes de etiquetado frontal.

También acompañaron las celebraciones sociedades médicas, como la Fundación Interamericana del Corazón Argentina que señaló que “se trata de una medida clave para garantizar el derecho a la información de los consumidores, ya que establece la inclusión de sellos que advierten el contenido excesivo de nutrientes dañinos para la salud en los envases”.



Argentina tiene cifras que alarman

A lo largo del debate se recordaron cifras y estadísticas que dan cuenta de la magnitud del contexto en el que se inserta la ley. “El 73% de las muertes en Argentina se deben a enfermedades crónicas no transmisibles (enfermedades como diabetes tipo 2, afecciones renales, etcétera). Y muchas de esas enfermedades aparecen en personas con sobrepeso. En nuestro país, 4 de cada 10 niños tiene sobrepeso y 6 de cada 10 adultos”, recordó Maga Merlo Vijarra, abogada y co-coordinadora del área de salud de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), organización que viene trabajando en la temática desde 2016. “Hasta ayer (por el martes) los argentinos y argentinas no sabíamos si lo que comíamos escondía algún riesgo para nuestra salud. Esta normativa tiene un carácter integral: además del etiquetado frontal regula otras cuestiones importantes como los entornos escolares, las acciones de publicidad, promoción y patrocinio de la industria alimentaria y las compras públicas por parte del Estado”, explicó la abogada. “El próximo desafío es la reglamentación que se debe dar en 90 días y luego los plazos de adecuación que van de 180 días para las industrias con posibilidad de extensión para las pymes y sectores de agricultura familiar y cooperativas”, añadió Merlo VIjarra. Ambas especialistas aclararon que la ley no va a solucionar el problema del sobrepeso en la población pero sí serviría para cambiar algunos hábitos de consumo.