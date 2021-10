Abrirán guardia pediátrica en el Hospital Favaloro

jueves 28 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Para descomprimir la atención en el Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro, de Posadas, y dar respuesta a la creciente zona Oeste de la capital misionera, se analiza abrir una guardia pediátrica en el Hospital René Favaloro, de Villa Cabello, que atiende a una población de más de 90 mil vecinos, aunque también llegan consultas desde Itaembé Miní y otros barrios alejados.

En ese sentido, se avanza en reuniones entre autoridades de este último centro de salud y el Ministerio de Salud.

Actualmente el Hospital Pediátrico, dentro del Parque de la Salud, es el único nosocomio en la ciudad de Posadas que tiene guardia pediátrica las 24 horas del día y por jornada se atienden 200 o más niños que acuden a la consulta espontánea por distintas patologías. Ante esa demanda, en el último tiempo se incorporó un quinto médico.

En el sector privado algunos sanatorios posadeños empezaron a convocar a médicos en los últimos días también con la intención de abrir una guardia para niños.

“Está programado y se charló el tema, estamos evaluando el recurso humano por un lado y los circuitos para no iniciar de forma permanente, pero sí un refuerzo o una guardia de fin de semana, viernes, sábados y domingos, que son los días más complicados de acuerdo a la estadística que nosotros tenemos en el Hospital Favaloro sobre la demanda pediátrica”, explicó a El Territorio Raúl Pereyra, director del centro de salud del Oeste.

Además, indicó que en los próximos días continuarán diagramando para poder iniciar con este nuevo servicio lo antes posible.

Sin embargo, el principal problema es la falta de recurso humano. Es conocida en la provincia la escasez de médicos pediatras para la alta demanda que existe. Según el sitio web del Colegio de Médicos de Misiones, en toda la provincia hay 225 pediatras matriculados y la mayoría trabaja en el sistema de salud público en Posadas o Garupá.

“El tema central es el recurso humano, eso es lo complicado porque no hay tanta disponibilidad de pediatras como quisiéramos. La idea está y hay una demanda que debe ser satisfecha en la población pediátrica. Se está hablando para ver si se puede arrancar con eso en los próximos días”, agregó Pereyra.

Actualmente el Favaloro tiene cuatro médicos pediatras en consultorios externos: dos por la mañana y dos por la tarde, de lunes a viernes.

“Si bien hay mucha demanda, tener dos turnos de pediatría todo el día es muy importante para nosotros”, señaló el profesional de la salud.

Además comentó que por el momento, el nosocomio de la zona Oeste, inserto en uno de los barrios más grandes de la ciudad, cuenta con “una guardia de medicina general de atención polivalente que atiende pacientes adultos, pediátricos, embarazadas y todo lo que se puede contener se contiene en la guardia en lo que sea baja y mediana complejidad. La alta complejidad o que necesita un estudio que nosotros no lo tenemos se va a nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Madariaga”, o cualquier otro dentro del Parque de la Salud, según corresponda.

En Misiones, el sistema sanitario aún es suficiente para sostener y contener a los pacientes que llegan a diario; sin embargo, sigue siendo una necesidad que los nuevos profesionales se interesen por la especialidad pediátrica, un área clave en la provincia y en la que hay faltante.

Sin ir más lejos, la convocatoria para cubrir los puestos de residencias médicas no superó las expectativas en lo que respecta a las especialidades clave como Clínica Médica, Pediatría y Terapia Intensiva, en las que no se logró cubrir las vacantes. Estas tres especialidades son, desde hace tiempo, una deuda pendiente que no se revierte en la tierra colorada.

“Queremos crecer, necesitamos recurso humano interesado en pediatría y en continuar su entrenamiento e instrucción en especialidades dentro de la pediatría como terapistas, cardiólogos, neurólogos, entre otros”, había dicho semanas atrás Gustavo Puentes, director del Hospital Pediátrico de Posadas.

En esa especialidad, de 19 cargos en concurso este año, sólo se cubrieron cinco, es decir, quedaron catorce disponibles.



