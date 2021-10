Misiones aplicará Sinopharm y AstraZeneca como tercera dosis

jueves 28 de octubre de 2021 | 5:30hs.

En Misiones, la aplicación de la tercera dosis contra el Covid-19 en determinada población de riesgo será con AstraZeneca y con Sinopharm. Para avanzar en esta etapa, anunciada recientemente por Nación, la provincia cuenta con un stock de 172.936 vacunas: 126.100 de AstraZeneca y 46.836 del laboratorio chino, según los datos brindados a El Territorio por el Ministerio de Salud Pública.

Están contemplados en esta etapa dos grupos: por un lado los mayores de 3 años inmunocomprometidos (pacientes oncológicos, con HIV, entre otros) que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, y por otro lado, los mayores de 50 años que se hayan aplicado las dos dosis de Sinopharm.

El martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la aplicación de una tercera dosis y más hacia fin de año, en diciembre, un refuerzo para el personal de salud.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria local, Oscar Alarcón, explicó a este medio la logística a seguir teniendo a favor que las vacunas ya están distribuidas en los vacunatorios, puesto que la tercera dosis podrá ser requerida en las mismas postas de vacunación vigentes. “Tenemos dos estrategias: una es la tercera dosis con Sinopharm que es la que más tenemos en stock, entonces aquellos que se hayan cumplido el esquema de dos dosis, en mayores de 50 años y en inmunocomprometidos; al igual que los que hayan recibido AstraZeneca, una tercera dosis de AstraZeneca. En cuanto a la vacuna Sputnik, la intercambialidad con la AstraZeneca también. Todo eso lo tenemos pensado para iniciar ya; estamos elaborando las estrategias y la cantidad de personas que estarían en condiciones de recibir la tercera dosis que son más o menos 86 mil, porque el resto no completó la segunda dosis”, detalló.

“La tercer dosis con Sinopharm está comprobado que mejora en el tiempo la capacidad inmunológica; y la AstraZeneca produce un aumento en un 40% más de anticuerpos, hay un ensayo realizado en Chile”, destacó el funcionario.

Consultado respecto a la modalidad de la convocatoria señaló que será a demanda, es decir, estará disponible en los vacunatorios y como único requisito la persona debe haber cumplido 21 días desde la aplicación de la segunda dosis. Si bien no definió fecha para que los interesados se acerquen a vacunarse, insistió que será a la brevedad y que se hará hincapié en los operativos extramuros. “Vamos a empezar con los hogares, los lugares cerrados, las personas de mayor riesgo”, dijo.

Ayer por la tarde, las autoridades de Salud Pública se reunieron para determinar los plazos y hoy terminarían de ajustar los detalles.

En ese sentido, desde Nación indicaron que no habrá un lanzamiento en simultáneo en las jurisdicciones. “La intención es que se comience cuánto antes y en eso cada jurisdicción sabe cuándo puede arrancar”, deslizaron.

En otro orden, Alarcón se refirió a la dosis de refuerzo para los trabajadores de la salud. “En diciembre está la idea de hacer una dosis refuerzo al personal de salud. No estamos preocupados por eso, vamos a ver nuestra propia logística”, sostuvo y agregó “nos preocupa más la segunda dosis, que la gente elija completar su esquema de vacunación. Seguimos militando por la segunda dosis, que la gente vaya a vacunarse. Tenemos Sputnik V componente 2 y la gente no va; se le manda mensajes de forma masiva y no están apareciendo pero no ocurre únicamente en Misiones, ocurre en toda la Argentina. La gente se ha tranquilizado porque la cantidad de casos se mantiene, pero tenemos que entender que se abre la frontera con Paraguay y con Brasil, estamos teniendo flujo de personas, así que tenemos que ser cautos y completar los esquemas de vacunación que es nuestra única herramienta frente al Covid”.

En stock en cámaras de la provincia a la fecha hay 126.100 dosis de Sinopharm; 46.836 de Astrazeneca: 46836; 2.975 de Sputnik V componente 1; 47.60 componente 2 de Sputnik V; y 48.256 de Pfizer. Dela vacuna china, hay mayor cantidad, dado que además de ser considerada como tercera dosis, es utilizada para inocular a la población de 3 a 11 años.

En cuanto a la posibilidad de vacunar contra el coronavirus a los turistas en la frontera aseveró: no vamos a poner vacunatorios en pasos fronterizos sino que la vacunación estará disponible para los extranjeros que vivan en una ciudad espejo, como Encarnación, Dionisio Cerqueira y Foz Do Iguazu”.