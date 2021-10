Katy Perry hizo un covers de The Beatles para una campaña solidaria

jueves 28 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Katy Perry grabó una versión del clásico de los Beatles ‘All You Need Is Love’ y que compartió en plataformas digitales como parte de una campaña publicitaria con fines solidarios. Lo recaudado por las reproducciones serán destinados a una organización que lucha contra la pobreza infantil en los EE.UU.

El cover fue utilizado para una marca de ropa en la que Perry trabajó cuando era adolescente. Según describió en una entrevista con la revista People, la cantante y compositora el local estaba en la ciudad californiana de Santa Bárbara. “Mi sueño entonces era hacer esa lista de reproducción que escuchaba en la tienda. Poco sabía que 20 años después protagonizaría uno de sus anuncios icónicos. Es un rito de iniciación”, celebró la artista.