Víctimas de violencia de género reciben asistencia psicológica

miércoles 27 de octubre de 2021 | 16:12hs.

El municipio de Santo Tomé, desde la creación de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, brinda el apoyo a todas las personas que son víctimas de violencia

Soledad Vargas, a cargo de mencionada dirección, comentó que pese a que no está aún en funcionamiento pleno el hogar de medio camino, las víctimas de violencia de género son asistidas en albergue, alimentación, salud y trámites administrativos.

“Es el primer intendente que puso en agenda este tema, eso hay que reconocerlo; y vamos a tener nuestro hogar de medio camino Adriana Dos Santos (víctima fatal de violencia de manos de su expareja) inaugurado. Contaremos en esa oportunidad con el acompañamiento de sus hijas”, destacó la funcionaria.

“Las ubicamos en algún hotel, en algún departamento, si la Municipalidad tiene que costear gastos de alquiler, lo hacemos”, aseguró.

En este momento no hay víctimas albergadas en hotel, “lo que sí estamos costeando son gastos de alquiler de algunas de las víctimas, momentáneamente, hasta que le salga la carga del programa Acompañar, que venimos con un retraso en el sistema de más de 60 días. Ese retraso es a nivel nacional, que nos llevó a que se enlentezca esta parte, pero todas las cargas fueron efectuadas y tenemos que esperar, y mientras tanto vamos costeando y salvando las necesidades de las diferentes víctimas”, afirmó.

La metodología de trabajo puede variar. “Se da de las dos formas. La mayoría va a la Comisaría de la Mujer, se comunica con la comisario Laura Etcheverría, y es ella la que me plantea la ayuda. O también, me ha tocado salir a asistir a la víctima, y lo primero que hago es llevarla a la Comisaría. Nos tocó una situación que yo le avisé a la comisario, y con ella nos fuimos hasta el hogar en cuestión. Son todas diferentes las situaciones, son difíciles para la víctima. En el momento que se da, actuamos”, explicó Vargas.

No obstante, es importante indicar que no siempre actúan con denuncia policial de por medio. “Nosotros apelamos a que la víctima quiera realizar la denuncia, y siempre aconsejamos que se haga así sienta un precedente en caso de que vuelva al círculo, y vuelva a pasar, es bueno tener ese precedente de que en algún momento se hizo una denuncia. Pero si la víctima no quiere, nosotros igual la asistimos, ya que no es una condición para la carga del programa. Nos tocó hace muy poquito asistir a una mamá con cinco niños”, recalcó.

La asistencia que realiza el Municipio desde la dirección que encabeza Vargas incluye la compra de medicamentos, asistencia psicológica y psiquiátrica. “Tenemos en este momento alrededor de diez víctimas que se están atendiendo con las psicólogas en el CIC, a quienes se les hace un seguimiento”.

Para quien necesite contactarse con esta Dirección, puede comunicarse las 24 horas al 3756430886.

Pronta inauguración

El hogar de medio Camino “Adriana Dos Santos”, destinado a víctimas de violencia de género, está pronto a inaugurarse. “Estamos felices porque es nuestro sueño, el que nos propusimos hace un año”, expresó la directora de Mujer, Género y Diversidad del Municipio.

La funcionaria contó que en el hogar se realizaron reformas internas, y la ampliación prevista quedó hasta la mitad, “y estamos a la espera de los fondos nacionales para su terminación. De igual manera, sabemos que el intendente lo va a terminar, vengan o no los fondos, se va a terminar”.

No obstante, advirtió que “con esta demanda que tuvimos en estos últimos meses es más que necesario y urgente inaugurarlo, porque está en óptimas condiciones para ser utilizado: tiene dos habitaciones, cocina comedor, tiene heladera, ventiladores, placares, somier, está óptimo para ser inaugurado como está”.