Britney y un duro posteo para su familia

miércoles 27 de octubre de 2021 | 6:00hs.

El mes que viene marcará un quiebre en la vida de Britney Spears, ya que termina la tutela judicial que controló todos los aspectos de su vida durante los últimos 13 años.

Luego de años de batallar contra la medida impuesta por la Justicia y que le concedió a su padre Jamie Spears la tutela legal, hoy Britney se muestra más relajada en sus redes y también más abierta a contar lo que siente.

Así, en las últimas horas hizo un posteo en Instagram dedicado a su familia: “Sé que la tutela está por terminar, pero aún quiero justicia”, escribió la artista de 39 años.

Es que recientemente la justicia estadounidense falló a favor de la estrella pop y suspendió la tutela legal de su padre Jamie Spears, que controló su vida los últimos 13 años bajo un polémico arreglo legal al que la estrella pop tildó de “abusivo”.

La jueza Brenda Penny consideró las peticiones presentadas en la última audiencia del caso, que tuvo lugar el 14 de julio. Allí la cantante detalló las numerosas restricciones personales con las que vivió bajo el acuerdo al que tildó como una “maldita crueldad”.

“Sólo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y es suficiente”, había dicho la cantante.

Cambios

En este último tiempo, Britney se mostró mucho más segura rodeada de la gente que ama. El mes pasado anunció su compromiso matrimonial con su pareja Sam Asghari.

Más allá de las buenas noticias, la artista volvió a apuntar contra su familia, en especial a su padre. De esta manera, su publicación señala que quiere “justicia”, dando a entender que la batalla judicial no terminará cuando caduque la tutela.

“¡Encontré mi pequeña máquina de escribir! ¿No te parece extraño cuando organizas viajes o programas citas para almorzar con las personas que amas solo para saber que te dejarán bajo fianza o se irán después de diez minutos? Es humillante y es como si todas las personas con las que me abrí dijeran inmediatamente que se irán de viaje durante dos semanas después de ... Está bien, lo entiendo... solo están disponibles para mí cuando les conviene”, arrancó Spears la extensa nota.

Y agregó: “Ya no estoy disponible para ninguno de ellos. No me importa estar sola y en realidad estoy cansada de ser tan comprensiva. Si sos grosero conmigo, entonces terminé. Paz. Este mensaje es para mi familia ...”, contó Britney a sus más de 35 millones de seguidores.

Y continuó: “¡Por lastimarme más de lo que jamás sabrás! Sé que la tutela está a punto de terminar, ¡pero aún quiero justicia!”.

La artista también apuntó que pese a su pequeñez le tocó el rol de sostener a toda la familia, y que se sintió muy sola en ese papel.

Por su parte, Jamie se prepara y ya contrató a un nuevo abogado con experiencia para su equipo legal. El defensor de la cantante analizará su papel como conservador tutor durante los últimos 13 años de la carrera de la artista.