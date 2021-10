Icardi y Wanda la reconciliación

miércoles 27 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Todo parece indicar que en las últimas horas Wanda Nara y Mauro Icardi sellaron la paz y se darán una nueva oportunidad como pareja, priorizando el amor y la familia.

Los padres de Francesca e Isabella vivieron una semana de mucha tensión y gran exposición pública, luego de que Wanda revelara por redes que su marido le fue infiel por chat con Eugenia ‘La China’ Suárez.

Luego de los misteriosos posteos de Wanda el pasado sábado 16, víspera del Día de la Madre: “Otra familia que te cargaste por zorra” y que generó el revuelo mediático, que apuntó a La China como la tercera en discordia, mucha mucha agua pasó.

Si bien los entretelones del distanciamiento de Wanda e Icardi se dieron en las redes y con mensajes cifrados y ambiguos de las partes, Wanda rompió el silencio la noche del lunes, cuando publicó en Instagram una carta junto a una foto de ella con Icardi.

“Quedé muy herida”

El escrito comenzaba: “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”.

Y en otro pasaje relató que, “fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”.

Por último, Wanda hizo saber a sus casi 10 millones de seguidores que: “Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”, escribió arrobando a su marido el mensaje.

A los minutos de difundir el comunicado las repercusiones fueron enormes, obtuvo más de un millón de comentarios, entre los que destacaron el de su hermana Zaira que junto a un corazón escribió: “con voz a donde sea”.

En tanto, otro espacio que se nutrió de la controversia fue el de los medios de comunicación.

La palabra de Icardi

Así, la reconciliación de Nara e Icardi fue el tema central de los programas de espectáculos, pero también de los ciclos deportivos y de los noticieros. Es que tomar posición por una de las partes o filosofar sobre el escándalo fue tendencia nacional en la última semana.

Ayer, en Los ángeles de la mañana, el programa de Ángel de Brito por canal 13, leyeron el supuesto contenido de la carta que le escribió el futbolista a Wanda, buscando su perdón: “Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero doy la vida por los nenes y por hacerlos felices. Soy una persona que no me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M, lo sabés muy bien. A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu pelotudearme. Yo no soy una mierda y no me lo merezco”, leyó Yanina Latorre asegurando que fueron las palabras de Mauro.

Y continuó con otro pasaje, “ahora querés la joda, escribirte con tipos, espero que sean el 1% de lo que fui yo. Arruinaste todo por un chat de mierda que no significaba nada para mí, un chat por el que estás ciega y no podés ver más allá del teléfono (...) Gracias por todo lo que fuimos, por las hijas que me diste, por hacerme feliz, por contenerme”.

Enamorados

Luego de cruzarse cartas, ayer por la tarde, los protagonistas de esta historia: Wanda y Mauro se mostraron en sus historias de Instagram, enamorados brindando o compartiendo un momento en familia con sus hijos.