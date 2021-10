López sobre inmunización anticovid en menores: "Las vacunas son seguras y efectivas"

martes 26 de octubre de 2021 | 11:24hs.

En los últimos meses, el número de contagios por Coronavirus ha disminuido notablemente tanto a nivel provincial como a nivel país, no obstante, los cuidados deben mantenerse.

Además, avanza a paso firme la vacunación de menores de 3 a 11 años con la variante Sinopharm y de 12 a 17 años con la Moderna.

Son muchos los padres que dudan a la hora de su aplicación en sus hijos pero los científicos reafirman mediante cada investigación que no hay porqué hacerlo.

El infectólogo, Oscar López, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Nosotros si tenemos la mayor población vacunada va a generarse el efecto rebaño y va a haber menor posibilidad de contagios en susceptibles que son aquellos que no se vacunaron o que no tuvieron la enfermedad, por lo tanto, es significativa la importancia de que todos se vacunen”

“Todo está basado en evidencia científica, las Sociedad de Pediatría está encargada de evaluar con expertos las vacunas y han llegado a las siguientes conclusiones: las vacunas son seguras y efectivas. El segundo punto es que los papas que tienen temor son aquellos que han vacunado con otra variante y si la han aplicado, seguramente cuando la pusieron tuvieron algún efecto adverso y eso es lo que puede pasar con la Sinopharm”

El profesional agregó que la vacuna está diseñada de igual manera que la de la gripe, “son virus inactivados, que no producen la enfermedad pero si inmunidad. Hay que estar tranquilos porque acá no hay intereses económicos ni políticos, acá están las sociedades científicas comprobando su eficacia, es para evitar de tener susceptibles para que no se contagien y evitar que existan más contagios”.

“Si bien los niños se enferman poco o no tienen síntomas también hay enfermos graves. Hay una enfermedad que puede aparecer poscovid que ni siquiera se enteraron que cursaron la enfermedad pero que es sumamente grave y con esta vacuna la evitaríamos”, enfatizó.

Finalmente dijo: “La primera cuestión es saber que la pandemia no terminó y la segunda cuestión es saber que Uruguay tiene un 100 por ciento de circulación de la variante Delta y Chile tiene un 70 por ciento, entonces es muy probable que tengamos casos pero estas olas pueden ser de mayor profundidad si los niños no están vacunados y probablemente en meses estaremos discutiendo su aplicación en menores de seis meses porque el covid es un virus respiratorio al igual que la gripe”.