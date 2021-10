Una semana más de «Dune» en el Imax del Conocimiento

martes 26 de octubre de 2021 | 10:14hs.

El filme de ciencia ficción Dune, basado en la clásica novela de Frank Herbert y dirigido por Denis Villeneuve, recoge sus primeros halagos y encabeza las taquillas en cines de EEUU y Canadá. Este jueves 28, continúa la posibilidad de vivirlo con la experiencia IMAX. Las entradas ya están a la venta en imaxdelconocimiento.com

Filmada en formato IMAX y con producción de Legendary Entertainment (Warner Bros.), «Dune» ya encabeza las boleterías en EEUU y Canadá. Sus imágenes no sólo la postulan como candidata a recibir el máximo galardón a efectos visuales sino que también recibe buenas críticas como en el caso de un director de la talla de Christopher Nolan, quien le dijo estas palabras a su colega Villeneuve: "Es una de las fusiones más consistentes entre fotografía en acción real y efectos visuales generados por ordenador que he visto. Es muy, muy convincente en cada aspecto. Todo tu equipo hizo un trabajo absolutamente increíble. Creo que esta película va a introducir en 'Dune' a toda una nueva generación de fans que nunca leyeron el libro, o a animar a los fans a leerlo. Creo que es un trabajo increíble. He tenido el lujo de verla un par de veces y cada vez que la he visto he descubierto cosas nuevas, nuevos detalles de su mundo. Está hecha para la gran pantalla. Es un auténtico placer y todo un regalo para los fans del cine". (Nolan).

El vértigo y la inmensidad de las imágenes en el filme de Villeneuve (Director) vuelven a su desierto algo sublime visualmente. Duna es uno de los espectáculos audiovisuales más asombrosos de los últimos años sostenido por un reparto que da la talla a la historia que cuenta el filme. Algunos de ellos son: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 28 al domingo 31 de octubre (2D +13).

Jueves 28

A las 18 Duna (2D Castellano)

A las 21 Duna (2D Subtitulada)

Viernes 29

A las 18 Duna (2D Castellano)

A las 21 Duna (2D Subtitulada)

Sábado 30

A las 15 Duna (2D Castellano)

A las 18 Duna (2D Castellano)

A las 21 Duna (2D Subtitulada)

Domingo 31

A las 17 Duna (2D Castellano)

A las 20 Duna (2D Subtitulada)

Tarifas

Entrada general $500. Menores de 12 años y jubilados $450. Tickets disponibles en la web imaxdelconocimiento.com o en la App del IMAX.