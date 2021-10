Mica Tinelli subió un video de su mamá bailando y agradeció su recuperación

martes 26 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Micaela Tinelli compartió una video para mostrar cómo va la recuperación de su madre, Soledad Aquino, quien recibió el alta médica en agosto tras severas complicaciones posteriores a su trasplante de hígado.

Con una breve captura de la ex pareja de Marcelo Tinelli bailando un tema de Marc Anthony arriba del sillón, Mica habló de su alegría al verla así, tan llena de vida. “Si supieran lo feliz que me hace subir este video, después de meses y meses de lucha, incertidumbre, de no saber nada de lo que iba a pasar…”, comenzó diciendo. “Todo es el resultado del poder del amor, de la Fe, de tus ganas de vivir, ma y del trabajo y la dedicación increíble de todos médicos. No tengo más palabras… Gracias”, cerró.