Decenas de personas quedaron varadas en Encarnación al completarse el cupo

lunes 25 de octubre de 2021 | 5:00hs.

Por primera vez desde la reapertura, que se produjo el pasado martes, anoche se completó el cupo de ingreso al país por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas con Encarnación (Paraguay).



Es que a las 19 de ayer en Migraciones ya se contabilizaron el paso de 800 personas hacia la Argentina, por lo que se procedió a la instalación de unas vallas a pocos metros de la Zona Primaria para señalar que se cumplió con la cantidad de cruces permitidos por jornada por el viaducto. Inmediatamente, se notificó la información a las autoridades argentinas.



En este sentido, y por efecto del cupo, al menos unos 70 vehículos aguardaban para regresar al país al cierre de esta edición. La fila para el retorno iba desde la zona de Migraciones hasta la rotonda del Circuito Comercial, es decir, de unos 400 metros aproximadamente, consignaron. De esta manera, muchas de las personas debían esperar hasta el primer minuto de hoy para volver, cuando se habilitaba una nueva ronda de cruces diarios según el protocolo, de poco más de 800 personas.



El movimiento superó los cruces que hubo durante el sábado, que según datos de Migraciones fueron de 790 personas. Según datos a los que accedió El Territorio, ese día al menos unas 1.100 personas cruzaron desde Posadas a Encarnación, de los cuales 400 fueron exclusivamente para Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF).



“Desde que reabrió el puente, el movimiento por el paso internacional fue creciendo. Ya a las 19 llegamos a las 800 personas y tuvimos que notificar a las autoridades argentinas porque se llegó al cupo y aún había una fila de autos que esperaba para volver a la Argentina”, manifestó Blas Arzamendia, jefe de Control Migratorio del Departamento de Itapúa, Paraguay, en diálogo con este matutino.



Al mismo tiempo, Arzamendia recordó que el martes un total de 180 personas ingresaron a la Perla del Sur y 99 pasaron hacia Posadas. El número fue aún mayor el miércoles, cuando 340 personas ingresaron a la Argentina y 428 pasaron al Paraguay.



“El crecimiento en los cruces diarios fue de a 200 por cada jornada, hecho que significa que rápidamente vamos a recuperar el movimiento que había antes de la pandemia, por lo que hay muchísimas expectativas. Pero estimamos que será mayor si se eliminan las exigencias, como el PCR negativo y el cupo de ingreso, que ya se llegó hoy (por ayer)”, señaló sobre el movimiento durante los primeros seis días.



Sin embargo, fuentes oficiales precisaron que más de la mitad de los cruces se efectuaron por regreso a la Argentina más que por tránsito vecinal entre Posadas y Encarnación.



Sobre este punto, Arístides Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial de Encarnación, manifestó a El Territorio que durante el fin de semana “fue muy poco el movimiento en los comercios locales luego de la reapertura del puente, ya que algunas medidas sanitarias inciden en los cruces, como el PCR negativo, que en el país es muy costoso, además del cupo de 890 personas que también desalienta los cruces”.



Indicó que tras la apertura del viaducto, se esperaba un mayor cruce de argentinos para efectuar compras, que no ocurrió a los niveles que se esperaban.



“Hasta el momento, muchos de los cruces que se están realizando son únicamente con finalidad de reencuentro con familiares o por cuestiones de salud. Pero en lo que refiere a los cruces por turismo o con motivos comerciales aún no impactó en el ámbito comercial”, señaló Martínez. Y en esta línea, indicó que aún mantienen fuertes expectativas para avanzar en la recuperación del circuito comercial y que, “esperaremos para ver qué ocurre el 1 de noviembre cuando se habla de una mayor flexibilización en cuanto a las exigencias sanitarias de la Argentina, cuando abra sus fronteras a todo el mundo, y es algo que conviene a la región”.

La contracara

A diferencia del movimiento que hubo durante el fin de semana en el viaducto Posadas-Encarnación, en Bernardo de Irigoyen la utilización del paso fue prácticamente nulo.



Es que durante el sábado y el domingo no hubo muchos cruces de vehículos en la frontera seca con Dionisio Cerqueira. Según consignaron fuentes oficiales, se replicó el mismo panorama que se registró desde el martes, cuando reabrió el paso, el de cruces de argentinos que regresaron al país luego de permanecer durante año y medio varados en Brasil más que el arribo de brasileños con fines turísticos. La exigencia del PCR negativo, que en el vecino país cuesta alrededor de 3.000 pesos, fue uno de los principales motivos que incidió, afirmaron. Un mismo escenario que se vivió en los últimos días en Puerto Iguazú, tras la reapertura del paso internacional Tancredo Neves que une ese destino con Foz de Iguazú.



Sin embargo, con el levantamiento de algunos puestos de control de Gendarmería Nacional sobre la frontera seca, afirman que hubo presencia de brasileños que cruzaron a Irigoyen de manera ilegal para efectuar algunas compras para la jornada.



En este sentido, Walter Feldman, presidente de la Cámara de Comercio de Irigoyen manifestó que “a casi una semana de abrirse nuestra frontera, nosotros los comerciantes no hemos visto grandes cambios o un aumento de clientes que hayan ingresado por la Aduana. En este sentido, el movimiento comercial sigue igual al primer día de la apertura del paso, o por lo menos es algo que hemos notado y relevado desde nuestra institución”.



Y consideró que dicho panorama persistirá “hasta que no se flexibilicen las exigencias en los requisitos para el ingreso de tránsito vecinal fronterizo, mientras se le siga pidiendo el PCR negativo, test de antígenos y declaración jurada, que son trámites engorrosos y costosos, y que desalientan los ingresos al país”.