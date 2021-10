Se anotó en la definición

lunes 25 de octubre de 2021 | 6:01hs.

El misionero Nahuel Santamaría venció en la quinta fecha de la R3 Cup, que disputó en el autódromo San Nicolás Ciudad, provincia de Buenos Aires y pudo estirar la definición del campeonato hasta la última fecha. Ayrton Grasa y Leandro Bagnarelli fueron sus escoltas.

En la largada, Santamaría conservó el liderazgo por delante de Bagnarelli. Detrás, Grasa saltaba de la sexta ubicación a la tercera e iba en busca de continuar con su avance.

Poco después, Mauricio Quiroga y Esequiel Gómez daban cuenta de Ezequiel Allende, que había partido desde el tercer lugar. Sin embargo, el misionero Gómez sufrió una caída que lo dejó con las manos vacías.

Adelante, Santamaría comenzaba a edificar una clara ventaja con respecto a sus escoltas. De esta manera, Quiroga, Grasa y Bagnarelli luchaban por el segundo puesto, mientras que Andrés Gandola y Allende hacían lo propio por la quinta colocación. Cuando transcurría la segunda mitad de la prueba, un incidente entre Franco Ferreyra y Facundo Magallanes produjo la neutralización con bandera roja. Una vez relanzada la contienda, Santamaría contuvo el ataque inicial de Grasa para escaparse nuevamente en la punta.

La batalla estaba centrada por el segundo lugar, donde Eric Ferrer mostraba un ritmo veloz para sumarse a la disputa con Grasa, Quiroga, Bagnarelli y Allende. Más atrás, Alan Oliva y Lucas Silvi también se anotaban en una pelea que hacía vibrar al público en el escenario nicoleño.

Sin darle oportunidades a sus contrincantes, el misionero Santamaría selló la victoria y sumó su segundo éxito de manera consecutiva. En tanto, el bonaerense Grasa y el santafesino Bagnarelli lo acompañaron en el podio.

“La carrera estuvo muy buena desde la primera hasta la última vuelta. Lucas Quintana me marcaba 4 y pensé que era décima y eran 4 segundos, por eso seguí acelerando. Quedamos a 5 puntos en el campeonato y ahora vamos por todo a Buenos Aires”, explicó Santamaría.

El ‘top ten’ lo completaron Oliva, Silvi, Quiroga, Ferrer, Allende, Bruno Novillo y Mateo Mayorga. El campeonato quedó liderado por Allende con 51 puntos y a solo 5 unidades quedó Santamaría.

Zapaya cerró los festejos

El obereño Diego Zapaya le dio un podio al Rosamonte Racing Team al terminar tercero en la quinta fecha de la Stock Open.

Zapaya sumó otro gran podio y pese a su lesión, fue contundente en su andar para alcanzar el tercer lugar de las posiciones detrás de Alejandro Díaz, que fue el ganador, y Marcelo Reyes, que llegó segundo.

“Una pista nueva para Adrián (Silveira) y para mí, no conocía mucho y con gente que siempre gira acá más la lesión no fue fácil y resto posibilidades para ir para adelante pero me pude prender en el pelotón, agarré buen ritmo de velocidad”, explicó Zapaya.

El apostoleño Adrián Silveira, en su gran regreso en el motociclismo argentino, después de 8 años, dejó buenas sensaciones en su debut en esta temporada ante pilotos en pleno ritmo. Tuvo una competencia pareja para finalizar en el cuarto lugar en la Súper Sport 600 cc. El triunfo correspondió al chaqueño Sebastián Salom.

“Luego de 8 años y casi sin pensarlo, volvimos a la grilla de un 600 Super Sport en el Superbike Argentino. Muy contento por estar nuevamente en pista, disfrutando de esta gran pasión. Queda mucho por mejorar, paso a paso vamos a retomar el ritmo. Muchas gracias a todos mis sponsors, seguidores, amigos, y a mi familia por el apoyo en esta nueva etapa de competición”, contó el experimentado misionero campeón argentino.

En Superbike, en la categoría reina del motociclismo argentino, Luciano Ribodino abandonó luego de protagonizar una caída que lo dejó al margen cuando venía cuarto. El triunfo quedó en manos de Juan Solorza.

El Gran Premio Coronación se llevará a cabo el 11 de diciembre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.