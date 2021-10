domingo 24 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Familiares y amigos de Daniel Alejandro Acosta, un joven tatuador de 22 años de Jardín América que hace casi una semana murió al ser atropellado por un automovilista cuando caminaba a un costado de la ruta nacional 12 junto a un amigo, tienen planeado realizar en los próximos días una marcha por la ciudad con la intención de pedir justicia por la muerte de su ser querido.



Es que si bien la Policía ubicó y secuestró el vehículo que se sospecha fue el responsable de la colisión al peatón, desde el entorno del fallecido no logran entender cómo el conductor del rodado continúa el proceso investigativo en su contra en libertad.



Tal como publicó este matutino, Charly -como era conocido entre sus amigos y familiares- murió el pasado lunes 18 de octubre en el hospital Ramón Madariaga de la capital provincial como consecuencia de las múltiples lesiones que sufrió la mañana del día anterior tras ser arrollado por un conductor que luego escapó y no lo asistió, sobre el kilómetro 1439 de la ruta nacional 12, jurisdicción de Jardín América.



Al momento del siniestro vial, el joven junto a un amigo se dirigían a la casa de sus padres en el barrio Cantera de la mencionada localidad y fue quien acompañaba a Acosta el que dio aviso a la Policía de lo sucedido para su posterior traslado al hospital local, donde apenas permaneció algunos minutos a causa de sus graves lesiones.



Ivana, hermana de la víctima, dialogó con este matutino sobre lo sucedido y no dudó en apuntar fuertemente contra el responsable de la tragedia.



“El autor del hecho lo chocó y huyó dejando en total abandono a mi hermano en la ruta”, sostuvo la joven, quien junto a su madre Jorgelina impulsan una movilización pacífica por las calles de la localidad para pedir el esclarecimiento por la muerte del chico.



También agregó que “lo único que sabemos es que quién conducía es un hombre, pero nada más y queremos que pague por lo que hizo”. Y comentó que el acta de defunción hizo mención a una “muerte encefálica”.La entrevistada contó que su hermano era tatuador, pero no se dedicaba de lleno a ese rubro, sino que trabajaba en construcción.



“Él estaba en Puerto Piray, terminando la terminal de ómnibus de esa localidad, vino el viernes para disfrutar del fin de semana con nosotros y pasar el Día de la Madre junto con nuestra mamá y terminó ese domingo con la tragedia”, contó la chica.



El muchacho formaba parte de una familia numerosa, dejó en vida a cinco hermanos y su mamá y por lo expresado por Ivana, “Charly” trabajaba para cumplir su sueño, terminar con su casa propia.



Su cuerpo fue velado en una casa funeraria de la localidad y descansa ahora en el cementerio del municipio.



Secuestro y pericias

Cinco días después de la tragedia, y en base a los datos aportados por el amigo del fallecido, efectivos de la comisaría de Jardín América y de la división Investigaciones de la Unidad Regional IX lograron dar un paso importante para la investigación.



Y es que mediante distintos registros fílmicos y otros elementos secuestrados en el lugar del hecho, se pudo identificar al presunto vehículo implicado en el trágico siniestro.



Fue así que tras solicitar colaboración a sus pares de la Unidad Regional IV, una comisión policial halló estacionado frente a un comercio de la avenida Culmey de Puerto Rico una camioneta Renault Duster que habría participado del hecho.



Según consignaron voceros policiales, el vehículo presentaba daños en la parte delantera derecha y en el parabrisas, por lo que se dispuso que sea secuestrada para pericias.



Además, por disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, se dispuso la detención del propietario del coche, quien tras ser notificado de la causa que se investiga fue liberado hasta tanto se confirme si fue él verdaderamente quien conducía el coche al momento del hecho.