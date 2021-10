Macri afirma que declarará en la causa por espionaje

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que se presentará a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga si estuvo involucrado en las supuestas maniobras de espionaje ilegal a familiares y allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan, en tanto que el juez federal de Dolores Martín Bava podría declararlo en rebeldía si vuelve a faltar.



Tras dos faltazos, el juez federal interino de Dolores convocó al ex mandatario para el jueves a las 12 “bajo apercibimiento de ley”, lo que significa que podría declararlo rebelde y disponer su detención a fin de que comparezca ante el juzgado si Macri no se presenta.



La del jueves es la tercera fecha que Bava dispone para que declare Macri en indagatoria: la primera citación fue para el 7 de octubre, pero el ex presidente se ausentó porque estaba fuera del país, mientras que la segunda convocatoria fue para el miércoles pasado, cita a la que el referente de Juntos por el Cambio tampoco concurrió.



La defensa del ex presidente, a cargo de Pablo Lanusse, recusó al juez, lo acusó de prejuzgar y sostuvo que no era imparcial, pero esa misma tarde el magistrado rechazó ese planteo.