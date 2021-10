Objetivo Libertadores

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Boca visitará hoy a Vélez en la continuidad de la 18ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol en un partido clave para ambos de cara a la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.



El encuentro en el estadio José Amalfitani será a las 20.15, con arbitraje de Diego Abal y transmisión de TNT Sports.



Tanto el local como la visita ocupan plazas de acceso al máximo torneo continental, pero necesitan seguir sumando para no darle ventaja a sus perseguidores en la tabla anual 2021 que otorga los pasaportes internacionales.



Vélez ocupa el segundo lugar de esa clasificación general con 59 unidades -una menos que River- y Boca (52) ascendió la fecha pasada al tercer escalón por diferencia de gol, favorecido por la derrota de Talleres ante el Millonario.



Con chances lejanas de pelear el título de la LPF por los nueve puntos que lo separan de su histórico rival, el Xeneize se concentra en un objetivo más terrenal como el pase a la Libertadores, que de no conseguir por esta vía deberá buscar con la coronación en la Copa Argentina.



Boca sostiene una marcha firme en el torneo local, con el traspié en el Monumental como única derrota del ciclo de Sebastián Battaglia, iniciado en la 7ª fecha después del despido de Miguel Ángel Russo.



Las últimas tres victorias consecutivas, ante Lanús (4-2), Huracán (3-0) y Godoy Cruz (2-1), le permitieron ganar terreno en la clasificación por la Libertadores pero no así en la pelea por el título debido a la impresionante campaña del River de Marcelo Gallardo.



El compromiso en Liniers será una dura prueba para Boca ya que Vélez acumula un invicto de once fechas (7 victorias y 5 empates) que comenzó después de contabilizar igualdades y derrotas en partes iguales en los seis primeros partidos.



Battaglia debe resolver una duda en la formación titular: la continuidad de Aaron Molinas o el ingreso de Rodrigo Montes en la mitad de la cancha. Si se inclina por el primero, el equipo será el mismo que venció a Godoy Cruz el miércoles pasado en la Bombonera.



En Vélez también hay un cupo por definir, que se disputan Agustín Bouzat y el juvenil Luca Orellano, de gran temporada, en el costado derecho del ataque. En la última victoria conseguida ante Central Córdoba en Santiago del Estero (2-1), el ex Boca jugó desde el inicio y en la última hora fue reemplazado por el chico de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez.



El Fortín buscará revancha por lo sucedido en el último enfrentamiento en el Amalfitani, el 7 de marzo pasado, cuando Boca le encajó la goleada más grande del historial: 7-1 con goles de Edwin Cardona, Sebastián Villa (2), Gonzalo Maroni (2), Carlos Tevez y Jorman Campuzano.



Hay clásico en el Ducó

Por otra parte, Huracán, en curso ascendente, y San Lorenzo, sumergido en su crisis institucional y deportiva, animarán el siempre pasional clásico porteño, previsto en el barrio de Parque de los Patricios.



La cita en el Palacio Tomás Adolfo Ducó está fijada a las 18 con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de Fox Sports Premium y TNT Sports.



El Globo de Frank Kudelka atraviesa su mejor momento en el campeonato (cuatro victorias en los últimos cinco partidos), tiene la confianza en alza, goza de buenos rendimientos individuales y contará con el respaldo de un público ávido por asestarle a un golpe letal a su máximo adversario.



San Lorenzo es la contracara y como ejemplo solo alcanza con apuntar que llegará al Ducó con un interinato en el banco de suplentes tras la salida del uruguayo Paolo Montero, quien dirigió las 17 fechas precedentes con bajísima efectividad del 33%.



En otros partidos de la fecha, Godoy Cruz recibirá a Banfield y Colón a Estudiantes (LP), ambos desde las 15.45.

El historial

El predominio histórico de Boca sobre Vélez es notorio y arroja una diferencia de 40 partidos en registros por liga AFA. De 169 enfrentamientos ganó 84, empató 41 y perdió 44.