Gonzalo Bonadeo pidió disculpas por sus polémicos dichos sobre el Paralimpismo

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Gonzalo Bonadeo se vio envuelto en una fuerte polémica en las últimas horas a partir de la viralización de un video suyo de 2016 en el que habla de los Juegos Paralímpicos. Luego del repudio que generó, utilizó unos minutos de su programa en TyC Sports para aclarar sus palabras y disculparse.



“¿Les pasó que alguna vez intentaron decir algo, o plantear algo, y les salió al revés, y el resultado fue el opuesto? Bueno, a mí me acaba de pasar”, comenzó Bonadeo su descargo.



“La verdad que el mérito no es algo que plantee de ninguna manera, sí cosa que entiendo que hay que evaluar y revisar. Lo primero que quiero hacer es dejar despejada de cualquier pátina de sospecha alguna postura discriminatoria”, continuó.



“La referencia fue estrictamente deportiva y ha quedado una sensación de que yo estoy repudiando algo que no repudio. Es tiempo de pedir disculpas, discutir temas con gente que sabe del tema y aprender para tener más en claro las cosas”, concluyó.