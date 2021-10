Temporal golpeó fuerte a Misiones y con más fuerza a Puerto Iguazú

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Durante toda la jornada de ayer rigió sobre la provincia la alerta por tormentas que se presentó con abundante lluvia, caída de granizo y fuerte viento que ocasionó caída de árboles y cortes de luz por varias horas.



Las localidades más afectadas fueron Puerto Iguazú y San Pedro, no obstante, también hubo asistencias a familias de Posadas y Eldorado y hubo cortes de luz en Candelaria y Montecarlo.



En la ciudad capital asistieron a unas ocho familias de los barrios Las Tacuaritas, Chacra 159 y Chacra 152, que sufrieron entrada de agua a sus domicilios por el anegamiento de las calles. La intensa lluvia comenzó a caer cerca de las 4 de la madrugada y para la tarde se habían acumulado 68,6 milímetros (mm), casi la mitad de lo que se precipitó en el mes.



Cortes de luz

En Montecarlo el temporal también se desató durante la madrugada de ayer, que afectó algunos sectores del tendido eléctrico pero afortunadamente no hubo daños en viviendas en ninguna zona.



Personal de la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo realizó tareas de reparación de forma inmediata, pero fallas en líneas de Emsa hicieron que la zona de concesión se vea afectada por más de diez cortes de energía eléctrica toda la mañana y tarde, en tanto, algunos sectores estuvieron al menos cinco horas sin servicio.



Situación similar se registró en Candelaria donde la tormenta se presentó con importante actividad eléctrica que dejó sin luz por unas dos horas a la localidad. lo que al mismo tiempo propició cortes en el agua potable en distintos zonas, indicaron desde la Cooperativa de agua Coscal.



En Puerto Libertad y Wanda hubo intensa caída de agua sin viento ni granizo. Hubo cortes de luz en ambas comunas por poco más de una hora.



Por su parte, en la ciudad de Eldorado, la Secretaría de Acción Social asistió con chapas a tres familias de diferentes barrios por la tormenta de ayer. Se pudo observar árboles caídos en gran parte de la ciudad, sin daños mayores.



Intensa lluvia y descarga

Nuevamente las inclemencias del tiempo ponen en evidencia el precario servicio de energía eléctrica con el que cuentan los usuarios de San Pedro y zonas aledañas, quienes permanecieron por cuatro horas sin el suministro de energía, siendo importante destacar que pese a la intensa lluvia y las descargas eléctricas, desde que se registraron las fallas los operarios del distrito San Pedro comenzaron a recorrer la línea principal a fin de determinar el motivo de éstas.



El temporal se desató pasada las 6 de la mañana, extendiéndose por gran parte del día con vientos, intensas descargas eléctricas, caída de granizo y copiosas precipitaciones, panorama que complicaba sobremanera los trabajos relacionados al servicio de energía, que presentó fallas y fue interrumpido al mediodía, dejando sin luz a San Pedro, Terciados Paraíso, Fracrán y también Pozo Azul.



Uno de los factores que torna vulnerable al tendido de alta tensión que abastece al municipio desde San Vicente ante las inclemencias climáticas, tiene que ver con el deterioro y antigüedad de la red, que no recibe las inversiones correspondientes.



Si bien, la población reconoce el esfuerzo que realizan desde el distrito San Pedro a fin de resolver las fallas, es urgente la aprobación de la construcción de una nueva línea de 132 KV, por ser la única solución a este reiterado problema, actualmente la línea es de 33KV. Cabe mencionar, que en la cercana localidad de San Vicente, donde las condiciones del temporal fueron similares, no hubo inconvenientes en el servicio de energía.



En cuanto a demás daños, no se registraron pedidos por asistencia y hasta entrada la tarde, no hubo reclamos por parte de productores por algún tipo de daño en los cultivos.



En la localidad de Andresito se registraron en dos oportunidades caída abundante de granizo, que no terminaron en daños materiales, según comentaron los vecinos de la comuna.



Mientras que en San Ignacio hubo anegamiento de calles por la cantidad de agua acumulada y mucha actividad eléctrica.

La inestabilidad empieza a irse desde hoy

Después de la intensa jornada de lluvia, granizo y viento de ayer, según la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, desde hoy se desplaza la inestabilidad, no obstante,



se registrarían lluvias y tormentas durante la madrugada en zonas Norte y Centro pero de manera más débil y breve. Los vientos del sur colaborarían para la disminución de nubosidad a lo largo del día. Se esperan precipitaciones entre 1 y 4 mm. para zonas Centro y Norte.



La temperatura máxima estimada será de 26º para Montecarlo y la mínima sería de 13º en Apóstoles.



Mañana vuelve el tiempo estable para el comienzo de semana, cielo con poca nubosidad, temperaturas acordes a la época y no se esperan precipitaciones ni mal tiempo en todo el día.



La temperatura máxima en la provincia estimada estará en 29º para Eldorado y la mínima sería de 11º en Bernardo de Irigoyen.

