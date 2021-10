Misiones lleva casi un mes sin fallecidos por Covid-19

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Llegando a los últimos meses de un año turbulento, poco a poco la calma sanitaria comenzó a instalarse en la región y Misiones no es ajena a esta situación.



Una fuerte baja de casos y muertos por Covid-19 se evidenció desde el mes pasado y en octubre la tierra colorada no tuvo fallecidos hasta el momento.



El 27 de septiembre fue el último día que el Ministerio de Salud Pública de la provincia informó un óbito a causa de la enfermedad. Esa vez fue un paciente de Puerto Iguazú quien murió, y además de coronavirus tenía comorbilidades que complicaron su estado de salud.



Este nuevo panorama -que se replica en todo el país- resulta sumamente alentador y se atribuye principalmente al avance de la vacunación.



Para tener una idea: el mes pasado Misiones registró 650 contagios de Covid, y en los 23 días que lleva octubre apenas van 119. Incluso, hubo días en que no se reportó ninguno. Esta fuerte baja de un mes a otro representa más del 80 por ciento.



La campaña de vacunación contra el coronavirus registra en la Argentina un total de 58.049.997 dosis administradas, de las cuales 32.739.389 corresponden a la primera aplicación, mientras que 25.310.608 completaron la dosificación.



En Misiones, un total de 1.226.311 personas ya fueron inoculadas con al menos una dosis. Esto dio paso a la flexibilización de actividades, como así también a la presencialidad plena en las escuelas y la apertura de los pasos fronterizos.



Incluso, el viernes la vacunación anticovid llegó a las escuelas para captar a la mayor cantidad posible de chicos de 3 a 17 años de toda la provincia. El propósito es alcanzar a aquellos que aún no acudieron a los vacunatorios, donde la inoculación es a demanda.



Las primeras en dar luz verde a la iniciativa ayer fueron la Escuela N° 1 ‘Félix de Azara’ y el colegio San Basilio Magno. Los chicos tuvieron que llevar un consentimiento firmado por sus padres, que fueron notificados previamente por los directivos.



Sin embargo, las medidas sanitarias como el uso de barbijo, la higienización de manos y la distancia social continúan siendo obligatorias.



Parte epidemiológico

En la jornada de ayer, la provincia de Misiones informó cuatro contagios de coronavirus: uno en Apóstoles, uno en Garupá y dos en Posadas, y se sumó una nueva jornada sin fallecidos.



Con este reporte, desde la llegada de la pandemia a suelo misionero se registraron 36.512 casos positivos y se mantiene la cifra de 702 personas fallecidas. Además, son 35.748 las personas que lograron recuperarse del virus.



A la fecha, la provincia tiene 62 casos activos -personas cursando la enfermedad-, de los cuales cinco están internados en hospitales o sanatorios.



La ciudad de Posadas, con 17 casos y Puerto Iguazú, con nueve, son las localidades que presentan más activos. En tanto, son 16 los municipios que tienen actualmente personas cursando la enfermedad.



Las personas aisladas de manera preventiva alcanzan a 473.



A nivel nacional, Argentina reportó cuatro nuevos decesos y 908 casos positivos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, que agregó que suman 115.823 los fallecidos y 5.279.818 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



La cartera sanitaria indicó que son 737 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos por todas las patologías del 36,3% en el país y del 40,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires (Amba).