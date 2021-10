Vialidad provincial tendrá una unidad regional en Iguazú

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:04hs.

La provincia de Misiones puso especial atención en Puerto Iguazú, puerta de los turistas, y desarrolló un paquete de obras estructurales que buscan modernizar la ciudad.



Para ello, trabajan en pavimentación, iluminación y distribución del tendido eléctrico en la zona céntrica de la ciudad, además de los trabajos estructurales que se planificaron para la zona periférica que hoy en día registra una serie de problemas de circulación y organización debido al crecimiento desmedido. Para cumplir con los objetivos impuestos por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, también se avanza en la instalación de la Unidad regional de Vialidad provincial en Iguazú.



En ese marco, el primer mandatario provincial visitó Iguazú con una agenda muy extensa, donde hizo foco en las obras que pretende que se lleven adelante durante su mandato que marcarían un antes y un después en lo que respecta a cambios en la zona urbana. En el paquete estructural del centro de la ciudad, se prevé la finalización del reasfaltado de las avenidas principales (Victoria Aguirre y Tres Fronteras) y la recuperación del tramo de avenida San Martín entre las mencionadas arterias,sector declarado Patrimonio Histórico, con reparación de la base de la calle de adoquines.



Asimismo, se estipula la creación de un paseo peatonal en avenida Brasil, en una primera instancia, en el tramo desde las 7 bocas hasta calle Paraguay con iluminación y ampliación de veredas. Además, se solicitó el reasfaltado de la calle Córdoba desde un importante hotel hasta las 7 bocas con la implementación de semáforos inteligentes, cartelería moderna e instalación de tótems.



“Estamos trabajando con un diagrama moderno, buscando un diseño inteligente de la ciudad y estamos en más de 50% de la primera etapa de la obra en el centro de la ciudad, esperamos llegar al verano con las obras avanzadas y muchas de ellas concluidas”, indicó Herrera Ahuad.



Por su parte, Sebastián Macías, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, destacó las obras de asfalto sobre empedrado. En un principio se había planteado un total de 200 cuadras, no obstante se agregaron otras obras como repavimentación de varias arterias del centro de la ciudad. “Desde del mes de febrero venimos trabajando en conjunto con el municipio en la ejecución de asfalto sobre empedrado. Incluimos las principales avenidas donde también estamos haciendo la iluminación, ornamentación y señalización ”, dijo y agregó: “ya hemos ejecutado 80 cuadras, todavía no tenemos definido el monto total de inversión en Iguazú porque se han incluido otras obras en diferentes puntos de la ciudad, es por ello que el presupuesto se ha modificado”.



Así también, se construirán dos dársenas en el acceso a la ciudad para brindar mayor seguridad. Y el Gobernador enumeró una serie de obras que se ejecutarán en la zona periférica como la estructuración de la zona conocida como la rotonda de Junco donde se unen 5 calles de difícil circulación, escenario de frecuentes accidentes de transito; además de que trabajarán en la pavimentación de avenida Juan Pablo II y avenida Libertad.



“Debemos mejorar el acceso a los barrios, sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente en un año estaremos inaugurando una iglesia en barrio Primero de Mayo y es imposible ingresar sin perderse debido a que no están en condiciones las calles de la zona. Trabajaremos en varias avenidas y reformularemos una solución para la avenida República Argentina”, remarcó el Gobernador, y añadió: “otro problema que debemos solucionar es la cuestión de los cables, es increíble la cantidad de cables en la zona céntrica, noté ese detalle mientras recorría la zona. Vamos a planificar con energía de Misiones estas mejoras”.



Títulos de propiedad

Una de las actividades del Gobernador en Iguazú fue la entrega de títulos de propiedad a 14 familias.



La entrega de 13 de los 14 títulos se realizó en el salón de Usos Múltiples de Iturem y contó con la presencia de la Subsecretaria de Tierras, Sonia Melo, Carlos Fernández candidato a diputado Nacional y el intendente Claudio Filippa.



Una de las familias que recibió el título de propiedad fue la de Nélida Enriquez quien vive con su madre y sus dos hijos en barrio Santa Rosa. “Hace 20 años vivo en ese terreno, y hace 14 años comencé con los trámites para obtener el título. Para mi es más que un documento, hoy puedo decir que esta es mi casa y que el día que yo ya no este será de mis hijos. Hoy tengo esto que me acredita y que nadie me puede quitar”, señaló.



El último título de propiedad fue entregado en un sencillo pero emotivo acto en las instalaciones del Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina, que contaba con permiso de ocupación desde el año 2015.



Hospital turístico

En la jornada se informó también que el hospital turístico de respuesta rápida estará funcionando con todo el personal desde este lunes, tendrá guardia las 24 horas y atenderá todos los casos de baja complejidad, Además atenderá en una primera instancia todas las urgencias de los atractivos turísticos como de cualquier tipo de accidentes de tránsito que puedan ocurrir en cercanías al centro.



Cuenta con guardia, laboratorio, shock room, farmacia, equipo de rayos, ecografía de alta complejidad, respiradores y todo lo necesario para compensar a pacientes graves que deberán ser derivados al hospital de alta complejidad Marta Schwartz. Cuenta con 3 camas en el sector de shock room y 10 camas de internación con 4 respiradores.