Gremio de madereros solicitó un bono o recomposición

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:04hs.

A raíz de la creciente inflación y los altos costos de la canasta básica, desde el Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (Soime) solicitaron una recomposición salarial o un bono para compensar la pérdida del poder adquisitivo. “En un excelente momento del sector, solo es cuestión de voluntad y están de acuerdo muchos empresarios aunque también hay quienes no entienden de razones”, dijo Domingo Paiva secretario general del Soime al repasar el pedido efectuado. También recordó que es uno de los sectores que con mayor rapidez se recuperó. Solamente tres semanas estuvo parado, luego se declaró como un sector esencial y se comenzó a trabajar.



“Desde entonces y hasta ahora, se siguió trabajando en forma sostenida y sin inconvenientes, tanto el sector de aserraderos y terciados y algo de carpintería. Todos están trabajando, en ambas ramas incluso hacen entre dos a tres turnos”, afirmó.



Detalló la alta demanda señalando que en muchos casos se trabaja “de lunes a lunes con francos compensatorios”. De esta manera, “podemos decir que no hay problemas y quedaron lejos aquellas crisis de jornadas acortadas”.



El titular del Soime de esta manera sostuvo que se transita por una situación normalizada en el sector. “Hasta aquellos aserraderos que estaban a punto de cerrarse lograron recuperarse. Hay alrededor de 10 aserraderos que estaban a punto de quebrar, pero eso no ocurrió. En Misiones no hay un solo aserradero que se cerró, ni en prepandemia, pandemia o pospandemia”.



Al contrario, indicó que se están por abrir algunos aserraderos, como el caso de la zona del Alto Paraná. Por lo tanto, insistió, no se produjeron cierres y se recuperaron como el caso de Henter de Montecarlo.



El reclamo

En tal contexto, Paiva recordó que se está transitando la última parte de la paritaria y hay previsión para sentarse a dialogar el próximo año. Sin embargo, indicó urgencias de recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los empleados.



Pero cuestionó que “se están negando a discutir una paritaria, un ajuste, que es necesario y que están necesitando los trabajadores”. Por ello consideró que es necesario rediscutir paritarias y lamentó la actitud mezquina de algunos empresarios. “Le pedimos a los empresarios que se sienten a discutir, que nos empujen hacia adentro de las empresas y no hacia afuera. Con una negativa a discutir paritarias nos están llevando hacia afuera, hacer manifestaciones y salir a luchar para poder conseguir”.



A su vez recordó que “cuando hay crisis lo primero que hacen es llamar a la organización gremial y nos piden aguantar y hoy, donde los presidentes de las cámaras manifiestan que la situación es normal, se niegan a darles un bono o un ajuste”.