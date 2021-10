Las exportaciones siguen creciendo y superan niveles prepandémicos

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Durante el 2021, las actividades económicas productivas fueron retomando el ritmo a niveles prepandémicos. Incluso en algunos casos, el comportamiento actual fue mejor al que se venía registrando años anteriores.



De acuerdo a los datos del último informe de Intercambio Comercial Argentino del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en septiembre de 2021, las exportaciones alcanzaron 7.553 millones de dólares. Aumentaron 59,8% respecto de igual mes de 2020 (2.826 millones de dólares), debido a un incremento de los precios de 29,7% y de las cantidades de 23,3%.



El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 51,8%, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 13.439 millones de dólares. Mientras que la balanza comercial registró un superávit de 1.667 millones de dólares.



Por este motivo, se estima que el crecimiento de las cantidades exportadas consolida la tendencia observada desde el comienzo de año, y de esta manera llega al nivel más alto desde 2011. En tanto, se consigna además que en el año, el saldo comercial acumula un superávit de 12.322 millones de dólares, siendo el valor más alto desde 2009; y en la relación resultado valor, el más alto desde 2013.



En Misiones

Los sectores de producción en la provincia de Misiones llevaron adelante un trabajo intenso aún durante los meses más estrictos de pandemia. Los problemas mayores tuvieron que ver con la demora en la llegada y salida de los busques o con la recepción de productos en ciertos países. Sin embargo, esto no impidió que los números sean propicios de igual manera.



Uno de los sectores que sintió el cambio fue el maderero. Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima) indicó a El Territorio que “el máximo volumen de exportación se vio en el segundo semestre del año pasado, fue desde junio, julio hasta diciembre”.



“A partir de febrero más o menos se empezó a ver una merma en las exportaciones, no solamente en los volúmenes sino también en los márgenes, porque la inflación y los costos internos están por arriba de lo que fue la devaluación, el dólar está bajo con respecto a lo que era el año pasado”, argumentó.



En ese sentido, afirmó que más allá de esto, “sigue habiendo volúmenes aceptables dentro de todo, teniendo en cuenta que en los últimos diez años prácticamente no se había exportado o fue muy poco”.



Por su parte, desde el sector tealero se refirió Jonathan Klimiuk, quien adujo que “comparado al 2020 que fue un año pandémico con bajas exportaciones, hoy en octubre ya estamos con los mismos kilos exportados que en todo el 2020, y todavía nos falta noviembre y diciembre”.



Hace tiempo, Misiones es la principal exportadora de este producto, siendo sus principales compradores países como Rusia, Chile o Estados Unidos, que receptan –como en el último caso - alrededor del 70 por ciento de la producción total. Además, en el último año, se sumó un mercado de sobremanera importante: los países árabes.



“Creo que va a ser un año más positivo, va a haber un incremento en las exportaciones de té argentino. Y el único problema que tenemos, es que nos afecta la crisis internacional con los costos de los buques y particularmente en Argentina porque tenemos muy poco intercambio comercial, no ingresan tantos buques. Los pocos que ingresan tienen una demanda importante de todas las exportaciones argentinas, lo que hace que los costos – más allá de que internacionalmente subieron – en Argentina aumentaron también”, detalló.



Dijo que el incremento es muy agresivo en lo que es fletes, por ejemplo a Estados Unidos en el 2020 se pagaba entre 1.300 y 1.600 dólares, y ahora se fueron, depende el puerto, de 6.000 a 7.000 dólares. “Eso afecta directamente al producto, es un problema internacional pero nosotros competitivamente nos afecta más. Ojalá se solucione pronto y se vuelva a la normalidad de buques, hoy hay una escasez tanto de contenedores como de líneas marítimas, porque se recupera post covid, con un aumento mundial de consumo”, determinó.



Aunque expresó que seguramente esta normalización llevará un tiempo, pero el té argentino se mantiene exportando, superando los números del 2020.



Mientras que los números del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) remarcan que en agosto se despacharon más de 3,8 millones de kilos de yerba mate”.



De esta forma, se alcanzó un total de 24,8 millones de kilos durante los ocho primeros meses del año, destacaron. La yerba misionera llega incluso a los mercados árabes e indios, entre otros.



De seguir este comportamiento ascendente, se superará ampliamente la cifra de producto exportado durante el 2020, que fue de 42,9 millones de kilos. En 2019 este número había sido mucho menor, llegando a los 39,8 kilos.



Por regiones

De acuerdo a los datos del Indec, el intercambio con el Mercosur arrojó, en septiembre, un saldo positivo de 228 millones de dólares. Las exportaciones alcanzaron 1.592 millones de dólares; fueron 64,8% superiores a las de septiembre de 2020 (627 millones de dólares), debido a una suba principalmente en las ventas de combustibles y energia. El 81,9% de las exportaciones al bloque fueron a Brasil; 8,7%, a Uruguay; 8,7%, a Paraguay; y 0,7%, a Venezuela. Las exportaciones de vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima sumaron 195 millones de dólares y representaron 12,2% de las exportaciones totales al bloque. También fueron significativas las exportaciones de energía eléctrica; trigo y morcajo (excluidos trigo duro y para siembra); maíz en grano, excluido para siembra y vehículos.



Asimismo, el intercambio con la Unión Europea arrojó, en septiembre, un saldo positivo de 29 millones de dólares. Las exportaciones totalizaron 940 millones de dólares, lo cual representó una suba de 23,5% en relación con el mismo mes del año anterior (179 millones de dólares). Se observaron incrementos principalmente en manufacturas de origen agropecuario. De un total de 27 países, los diez que registraron mayores exportaciones concentraron el 90,8% de las ventas externas al bloque: Países Bajos (incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia otros países), España, Italia, Alemania, Polonia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia y Portugal, en ese orden. El 76,5% de las exportaciones totales a la Unión Europea reflejó las ventas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja (29,6%); biodiésel; camarones y langostinos; carne bovina; maníes; aceite de soja en bruto, incluso desgomado; aceites esenciales de limón; menotropinas; y aceites crudos de petróleo.



De la misma manera, el intercambio con el bloque del Acuerdo Estados Unidos - México - Canadá (Umsca) registró, en septiembre, un saldo negativo de 194 millones de dólares. Las exportaciones alcanzaron 512 millones de dólares, con una suba respecto a septiembre de 2020 de 45,9% (161 millones de dólares). Este incremento se debió a mayores ventas de manufacturas de origen industrial y, en menor medida, de origen agropecuario. Los principales productos de exportación fueron oro para uso no monetario; plata en bruto; aceites crudos de petróleo; vinos no espumosos; aleaciones de aluminio; productos intermedios de otros aceros aleados; aluminio sin alear; miel natural; tubos sin costura; y carne bovina. En conjunto, estos productos representaron el 51,2% de las exportaciones totales con ese destino. Estados Unidos absorbió 74,2% de las exportaciones totales a USMCA; Canadá, 15,3%; y México, 10,5%.



Con la única potencia que se registró saldo negativo fue con China. Las exportaciones sumaron 721 millones de dólares, con una suba de 126,0% (402 millones de dólares) respecto a igual mes del año anterior, debido principalmente a un incremento en las ventas de productos primarios. El 67,5% de las exportaciones de este mes se concentró en porotos de soja, excluidos para siembra; y carne bovina.

En cifras

59,8% Aumentaron las exportaciones en el mes de septiembre, en comparación con el mismo mes del año pasado, y mantiene un comportamiento ascendente.