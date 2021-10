Moreno advirtió que Cambiemos busca quitar derechos a los trabajadores

domingo 24 de octubre de 2021 | 4:29hs.

La Asociación Bancaria de la Argentina advirtió que Juntos por el Cambio va camino a quitar derechos a los trabajadores. “La reforma laboral que proponen es para quitar derechos, como la quita del aporte a la obra social que hizo el presidente (Mauricio) Macri y quieren seguir destruyendo las obras sociales, porque quieren que manejen las prepagas”, dijo José Luis Moreno secretario General de la Bancaria en Misiones en declaraciones al diario El Territorio.

Ya en el marco de la conmemoración del 17 de octubre de 1945, desde el gremio señalaron las intenciones de Cambiemos de avanzar hacia los derechos laborales, que incluiría hasta la quita del aguinaldo, una conquista lograda por la clase obrera.

“Cotidianamente vemos cómo las principales patronales privadas de todas las actividades dictan letra sobre flexibilización laboral a los referentes de la oposición” fue el comunicado emitido por la Bancaria; para observar que “promueven la eliminación de las indemnizaciones, para sustituirlas por un seguro que constituye un negocio financiero”.

José Luis Moreno secretario General de La Bancaria en Misiones, habló tanto sobre esta amenaza y los proyectos que tienen para frenar, además de repasar cómo se encuentra el sector y sostener el reciente pedido del gremio para que vuelva la presencialidad plena en todas las entidades bancarias del país, como el caso de Misiones. A su vez repasó la cantidad de entidades funcionando en la provincia.

¿Qué pretenden con el proyecto de reforma laboral?

La reforma laboral es para quitar derechos. Si decís ‘bueno plantean un proyecto de reforma para mejorar’ pero, eso no escuché a ninguno. Sí, están queriendo quitar derechos a los trabajadores, como la indemnización y proponen como salida transformarlos en monotributistas. Eso es dejar liberado al empresario o patrón que diga a fin de mes ‘bueno hasta acá llegamos’.

No hay proyectos sin motivos. ¿Cuáles serían los intereses que movilizan a Cambiemos a insistir con la reforma laboral?

Primero, posiblemente quieren seguir destruyendo las obras sociales. Las obras sociales generalmente las quieren manejar las prepagas. Les cuesta entender que un sindicato tenga que manejar una obra social. Cuando atacan las obras sociales, están atacando al trabajador y a las familias. Hemos sufrido con nuestra obra social cuando no dejaron sin fondos, teníamos que recurrir a cualquier cosa como para hacer alguna derivación de algún integrante de la familia los trabajadores para que sean atendidos.

Nosotros venimos peleando desde la época de Macri, desde ahí nos atacaron mucho al sindicato con el tema del aporte a la obra social.

¿Qué hizo Macri con el tema las obras sociales?

Nosotros tenemos acordado por decreto del gobierno de Cristina Kirchner un aporte que hacían los bancos y no sacó un día el aporte a la obra social; hubo un ataque no al sindicato sino a los trabajadores. Por eso estuvimos confrontando casi cuatro años.

Esta es una pelea que se está planteando y nos están haciendo oír la reforma laboral. Y la reforma laboral viene de la época de (Fernando) De la Rúa. Lo ideal sería poner en vigencia el convenio colectivo. Nosotros tenemos un convenio del año 1975, donde se podía discutir la modernidad de los convenios colectivos. Pero, lo que pretenden es meter en el congreso una ley de reforma laboral. Por eso, nosotros tenemos un grupo muy grande de dirigentes gremiales para apoyar a los diputados de la renovación con el mensaje ir a bloquear esa reforma laboral; asimismo tenemos diputados del gremio que van a ir al Congreso a discutir el tema y presentar un proyecto diferente. Nuestro planteo con diferentes dirigentes que los diputados de la renovación nos acompañen en esa discusión y se integren a ese bloque para defender a los trabajadores.

Se habla de la posibilidad de compararlo con una actividad, por ejemplo, de la construcción que se están manejando hace muchos años bien, la construcción se viene manejando con un fondo desempleo porque es una actividad especial y para eso hay un fondo de desempleo. Pero hacer una ley de reforma laboral para todos iguales, está muy cercano a una estupidez.

Son derechos y beneficios que han costado mucho conseguir a los trabajadores.

Posiblemente creen que no vamos a asustar. Nosotros no nos asustamos como organización gremial, ni cuando Mauricio Macri nos metía la Policía de la Ciudad o la Federal.

¿Considera que en las elecciones de noviembre habrá dos modelos en disputa?

Si de eso no tenemos duda. Creemos que lo que pasó con los votos para el sector al que acompañamos sirvió también para que algunos políticos se despierten de la siesta y estemos atentos.

Ellos quieren volver al gobierno. Ahora si la gente no se dio cuenta del destrozo, del daño que hicieron a todos, de la estafa que hicieron al país -no a los gremios- sino que hipotecaron el país. Si la gente no se da cuenta de todo eso, estamos como para ir al psiquiatra todos juntos.

El pedido de presencialidad plena en todos los bancos

José Luis Moreno secretario General de la Bancaria en Misiones afirmó que el martes 19, en lo que representó el primer plenario presencial desde la pandemia, se pidió el regreso a la actividad presencial de los trabajadores bancarios con el protocolo correspondiente y que los bancos empiecen a atender a la gente sin número.

Explicó que el gremio no tiene que intervenir, porque la disposición de cómo tienen que funcionar los bancos lo hace el Banco Central.

"Pero, decidimos en ese plenario pedirle al Banco Central que libere, porque queremos volver rápidamente a la normalidad, siempre con el protocolo de control", sostuvo el sindicalista.

Consultado si habría obstáculos especiales en algunas entidades de Misiones que tienen empleados de más edad, indicó “creo que al principio fue un problema donde la gente grande con algunos problemas de salud tuvo que quedarse en la casa. Ahora el Banco Nación tendría que levantar ese 25 por ciento que está con gente cubierta o protegida por el protocolo y volver a los bancos porque ya está la ley a disposición del Banco Central”.

Indicó que ese 25% es el porcentaje que trabaja haciendo home office o con licencia sanitaria para las entidades bancarias, como sucede en Misiones. “Creo que antes de fin de año esto se va a normalizar. Nosotros acompañamos toda la pandemia en todos los bancos, pero fue duro donde gente estuvo muy contagiada, gente que falleció”.

Destacó el apoyo brindado por el gobierno de la provincia de Misiones y la intervención del diputado nacional, Ricardo Wellbach junto al ministro de Salud Oscar Alarcón que permitieron una rápida vacunación a los bancarios. Añadió que en Misiones hay alrededor de 1.200 afiliados, con 80 sucursales bancarias. El banco Macro pasa las 40 sucursales y después está el banco Nación. “Creo que el banco Nación tendría que tener más sucursales. El banco Macro se ha ido al lugares en que se necesitaba por pedidos de la provincia”.