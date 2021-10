A Alec Baldwin le dijeron que el arma era segura antes del accidente

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:00hs.

El arma entregada al actor y productor estadounidense Alec Baldwin fue declarada segura por el director asistente de producción antes del incidente en el que este jueves mató de un disparo a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza en el rodaje del western “Rust”, en el estado norteamericano de Nuevo México.



Así consta en una declaración jurada presentada por la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe obtenida por varios medios de Estados Unidos, entre ellos el diario The New York Times.



Según este documento, el asistente de dirección gritó “cold gun” (“revólver frío”) en el set, lo que significa que el arma de utilería era segura y no contenía municiones verdaderas.



Pese a ello, durante un ensayo, alrededor de las 15.30 de Nuevo México, Baldwin apretó el gatillo e hirió mortalmente a Hutchins en el pecho y a Souza en el hombro, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro médico. Hutchins falleció y el realizador de la película quedó fuera de peligro y recibió el alta a las pocas horas.