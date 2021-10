Se casó Meadow, la hija de Paul Walker, y Vin Diesel la llevó al altar

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:00hs.

A comienzos de octubre Meadow Walker, la hija Paul Walker -el actor que en 2013 murió en un accidente de tránsito- se casó con el actor y modelo Louis Thornton-Allan.



Este viernes por la noche sorprendió a todos sus seguidores al compartir imágenes de la boda. Entre todas las fotos posteadas, una llamó la atención y emocionó a sus seguidores; la imagen muestra que fue Vin Diesel quien la acompañó al altar.



Más allá de haber compartido elenco en la saga de películas Rápido y Furioso, Walker y Diesel eran grandes amigos. Tal es así que después de la muerte del actor, su hija Meadow mantuvo relación con él y en más de una oportunidad dio cuenta de que estaba integrada en su familia.



Según trascendió, la ceremonia se llevó a cabo el 10 de octubre y se trató de un evento muy íntimo del que sólo participaron unos pocos familiares y amigos.



“Es mi familia”

La vida de Meadow Walker se partió al medio el día en el que su papá Paul murió en un accidente. Desde entonces Vin Diesel se transformó en su figura paterna.



Tal es así que en junio publicó una tierna foto en la que abraza al intérprete que encarna a Dominic Toretto y en la que también aparece la hija de él, Hania.



“Familia”, escribió junto a la imagen, a la vez como una referencia a la franquicia que potenció la figura tanto de su padre como de su tutor legal, mientras era una adolescente.



Esa no fue la primera vez en que la influencer se refirió de esa forma al amigo de su papá. En junio de 2020, en plena primera ola de la pandemia de coronavirus, había publicado un momento de intimidad junto a los tres hijos de Diesel, Hania, Vincent y Pauline. “Familia para siempre”, agregó como descripción de la imagen.



Incluso, cuando cumplió 21 años, Diesel le escribió un conmovedor mensaje. “Podría decir que estoy muy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo, pero la verdad es que siempre estuve orgulloso de vos. ¡Feliz cumpleaños Meadow! Sé que querías hacer algo grande en Japón, pero la familia tiene una torta esperándote cuando llegues a tu casa, así que apurate. Te amo, niña”, expresó con mucho amor.



Paul Walker

Fue un actor, modelo, piloto de carreras y biólogo marino estadounidense,​ conocido por su papel de Brian O’Conner en la película de acción The Fast and the Furious, repitiendo el papel en cinco de las siguientes películas de la franquicia.



También actuó en otras películas como Bajo cero (2006), Timeline (2003), Inmersión letal (2005), Nunca juegues con extraños (2001) y La prueba del crimen (2006).



Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, tras colisionar su vehículo y que este se incendiara, por causa de un exceso de velocidad. Tras su muerte, tres películas en las que había participado, fueron estrenadas: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Furious 7 (2015).



La canción See You Again de Wiz Khalifa nominada a los Premios Globo de Oro a la mejor canción original, parte de la banda sonora de Furious, es un homenaje a Walker.