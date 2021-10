Operativo en las escuelas evidenció la alta aceptación de la vacunación anticovid

sábado 23 de octubre de 2021 | 4:30hs.

La vacunación llegó una vez más a las escuelas, pero esta vez con la campaña anticovid para captar a la mayor cantidad posible de chicos de 3 a 17 años de toda la provincia. El propósito es alcanzar a aquellos que aún no acudieron a los vacunatorios, donde la inoculación es a demanda.



Las primeras en dar luz verde a la iniciativa ayer fueron la Escuela N° 1 ‘Félix de Azara’ y el colegio San Basilio Magno. Los chicos tuvieron que llevar un consentimiento firmado por su padres, que fueron notificados previamente por los directivos.



La actividad empezó por la mañana y continuó por la tarde; según señalaron los directivos un gran número del estudiantado ya había recibido la vacuna anticovid, por lo que no se hicieron largas filas a la hora de la aplicación. Alrededor de 380 mil son los chicos menores de 18 años en la tierra colorada.



“Contamos con todas las vacunas en este momento porque no solamente vamos a vacunar a los chicos sino también a docentes, directivos y a padres, inclusive, que aún no se hayan vacunado. Son pocos los chicos que faltan por vacunarse y eso es una alegría para nosotros”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Josefina Cáceres, una de las enfermeras de la zona Capital a cargo del operativo.



El objetivo de las autoridades de Salud y Educación es alcanzar a todos los estudiantes de la provincia y llegar a todas las escuelas antes de que finalice el ciclo lectivo. En tanto, desde el Consejo General de Educación (CGE), destacaron que generarán un mapa interactivo que permitirá hacer un seguimiento de la cantidad de estudiantes que están siendo inmunizados.



“Le transferimos a Salud nuestra base de datos con todos los directivos para que cada nodo de salud pueda comunicarse con ellos y se vaya armando un calendario de vacunación y sepan cuándo se vacunará en su escuela”, sostuvo Alberto Galarza, titular del CGE. Y agregó: “La vacunación nos sirve para adentro de la escuela pero un niño inmunizado también ayuda a su familia a protegerse del coronavirus que todavía está presente en la Argentina”.



Aplausos y aguante

Como la vacunación se desarrolló en las escuelas, hubo casi nula presencia de padres al momento del pinchazo de los niños, por eso el apoyo emocional estuvo del lado de los docentes y de los propios compañeros.



Fue el caso de Naima y Johana, que esperaron su turno acompañadas de sus amigas Yanet, Violeta y Zaira, que ya habían recibido la dosis en los vacunatorios hace unos días.



“Estamos para hacerles el aguante, no duele nada, al rato se te hincha un poco el brazo pero no pasa nada”, dijeron las chicas de 11 años de la Escuela N° 1, al tiempo que las otras no podían evitar poner caras de susto.



Mientras que en el San Basilio, Abigail (11) y Ariana (12), también confiaron estar nerviosas por la vacuna, pero quien les daba tranquilidad era Máximo (13), que se contagió de Covid-19 hace un tiempo y lo transitó de manera leve.



Por otra parte, Florencia Santa Cruz acompañó a su hijo Lucas a aplicarse la dosis y dialogó con este medio: “Estamos bien porque ahora está protegido, tenía miedo por él pero está bien, no le dolió y ahora le vamos a dar algo de recompensa. Toda la familia está vacunada, sólo faltaba él y ahora estamos todos protegidos”.



En ese sentido, Margarita Yaczesen, directora del San Basilio, sostuvo: “Es un servicio para los alumnos que tal vez no han podido acercarse a un centro de vacunación, igualmente tenemos tutores y padres responsables que han acompañado y siempre nos acompañan. Al mismo tiempo tenemos una gran población ya con la vacunas anticovid e incluso con el calendario completo”.



Y agregó: “Hubo buena aceptación de los padres pero también muchas consultas para las que siempre estamos a disposición y respetamos sus decisiones frente a la vacunación”.



En el caso de Cristina Medina, secretaria de la directora de la Escuela N° 1, se aplicó ayer la primera dosis, después de mucho recapacitar y superar sus miedos.



“Ya tuve coronavirus pero no quería vacunarme porque como tengo problemas de coagulación en la sangre y escuchaba que mucha gente se moría por trombosis, tenía mucho miedo. Pero por la insistencia de mis hijos me animé y aproveché la ocasión”, contó la mujer, en diálogo con este matutino.



En Jardín América e Iguazú

En simultáneo la vacunación arrancó en otras localidades de la provincia. En la Escuela Comercio N° 2 de Jardín América los agentes sanitarios de la localidad inmunizaron a un buen número de alumnos que asisten al establecimiento educativo y tienen menos de 18 años.



Además, los trabajadores de la salud expresaron en diálogo con este medio que se está planificando la asistencia a otras escuelas en la próxima semana. Puntualizaron además la aceptación que hay entre los padres de los niños y adolescentes para aplicarse la vacuna anticovid.



Aquellos que recibieron la primera dosis en la escuela podrán completar con el esquema de vacunación en el Centro de inmunización del área VIII, ubicado sobre avenida Bolívar 88.



En Iguazú, por su parte, varios establecimientos escolares avisaron a través de una nota a los padres de los alumnos que solicitarían al Ministerio de Salud que se aplicara la vacuna anticovid a todo el alumnado. La nota era una autorización donde los padres expresaban la voluntad de aplicar o no la vacuna.



“Recibí la nota al principio de la semana y como trabajo de lunes a sábado por la mañana decidí autorizar la aplicación de la vacuna en la escuela y fueron acompañadas con la abuela”, indicó Mariela Giménez.



Muchos padres celebraron la posibilidad de que se vacune en las escuelas teniendo en cuenta que trabajan en la industria del turismo y el horario es de corrido desde las 8 hasta las 18, esto complica la posibilidad de llevar a los niños a los Caps.



Desde el área programática no informaron el cronograma de aplicación de las vacunas en las escuelas pero insistieron que en los Caps continúan aplicando las vacunas. Recalcaron que los adolescentes entre 12 y 17 años aún deben solicitar el turno por Alegra Med Misiones debido al cupo de vacunas disponibles.



Ayer también hubo vacunación en escuelas de San Vicente, Concepción de la Sierra, Cerro Azul y Eldorado.

Con la información de corresponsalías Puerto Iguazú y Jardín América