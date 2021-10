El dólar blue no se detiene, llegó a $195 e igualó su máximo histórico

sábado 23 de octubre de 2021 | 6:05hs.

El dólar blue sumó $4 y se vendió ayer a 195 pesos, alcanzando así un nuevo récord en el año y su máximo histórico. De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario e igualó el mismo valor al que había llegado el 23 de octubre del 2020, hace exactamente un año.



Sin embargo, hoy la brecha entre el billete libre y el oficial se ubica en 96,2%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre del 2020.



Esta semana el paralelo acumuló una suba de $10. Inició el lunes con una pérdida de $1, pero el martes se recuperó y se ubicó en los $186,50. El miércoles siguió esa tendencia alcista y superó los $187,50, su valor máximo del año. El jueves tuvo otro salto de $3 y se posicionó en los $191.



El dólar durante el 2021

En enero, estuvo bastante estable, fluctuando entre los $150 y los $165, pero en febrero presentó una fuerte caída que lo llevó a los $143; y en marzo, su valor rondó entre los $146 y $140, su valor más bajo en lo que va del año.



En abril, el blue llegó a experimentar un aumento de $23, después de haber alcanzado su valor más bajo del año, perforando el piso de los $140.



A fines de mayo, el blue logró alcanzar los $157, acumulando un aumento de $6. Al empezar junio, presentó un retroceso, pero se recuperó en las siguientes semanas, alcanzando su valor máximo del año. En julio el paralelo experimentó un fuerte aumento, en el que acumuló una suba de $15 en dos semanas y se posicionó en los $185, su valor más alto del año. Sin embargo, en la última semana del mes sufrió un leve retroceso de $5.



Al principio de agosto, el paralelo se ubicó en los $180, pero luego sufrió una racha bajista que lo llevó a los $178,50. Igualmente, el resto del mes estuvo por encima de los $180, alcanzando un pico de $183. En septiembre se mantuvo por encima de los $180, rozando su valor máximo del año.



La presión alcista del dólar ocurre a pocas semanas de las elecciones 2021 y en momentos en que la dolarización en el mercado financiero no se detiene. Además, los operadores ampliaron la demanda de reserva de valor a las cotizaciones más libres en el marco del cepo por parte del Banco Central.



Movimiento esperable

En el mercado afirman que este movimiento era esperable producto de principalmente cuatro factores: la elevada inflación y las expectativas de se mantenga en estos niveles, la incertidumbre en materia política y económica, las restricciones para adquirir “billete verde” a través de la bolsa y el atraso en el tipo de cambio oficial.



El economista Gustavo Ber remarcó que la autoridad monetaria “extiende la compra de divisas tras las últimas restricciones”, pero advirtió que los operadores consideran que se trata de una “etapa transitoria”.



“Una mayor dinámica exhiben los tipos de cambio libres ya que siguen sin prisa ni pausa en ascenso, y así suman presión en la brecha ante el riesgo que tiene asociado una mayor emisión monetaria en un clima de desconfianza donde los agentes económicos se inclinan hacia la cobertura”, explicó Ber con especial énfasis en la ampliación del spread entre las cotizaciones.



Con todo, en lo que va de octubre, el dólar blue registra un avance del 4,8% aunque en el año se apreció 17,5%, muy por debajo de la inflación cercana al 40% registrada en 2021.



Por su parte, la cotización del dólar oficial cerró la semana en 104,94 pesos en promedio, con lo que a lo largo de la actual semana acumuló un incremento de 24 centavos, equivalente a una suba de 0,23% respecto al viernes pasado.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 136,42 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,15.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de ayer con un saldo positivo de alrededor de U$S 5 millones.

Para tener en cuenta

Debajo de la inflación.

La divisa estadounidense en el mercado informal mantiene un alza de 17,5% en 2021, bien por debajo de una inflación de 37% en más de nueve meses.

Efecto elecciones.

La presión alcista del dólar ocurre a pocas semanas de las elecciones 2021 y en momentos en que la dolarización en el mercado financiero no se detiene.

El más barato.

El dólar solidario o dólar ahorro (sólo un pequeño grupo puede conseguirlo con un máximo de 200 mensuales) opera en 173,08 pesos y es el más barato.

Pronostican acuerdo con el FMI antes de fin de año

La economía argentina cerrará este año con un alza del 7,3% y la inflación se ubicará por encima del 50%, según pronosticó el Bank of America. También vaticinó que el gobierno de Alberto Fernández alcanzará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de fin de año.



La entidad norteamericana estimó que el volumen de vencimientos que el país deberá cubrir a fines de año con el organismo multilateral torna indispensable un acuerdo a fin de evitar un panorama más complejo.



“Nuestro escenario base es que el acuerdo con el FMI finalice en marzo y entre diciembre y enero se alcance un acuerdo a nivel de personal técnico”, señala el informe de la institución, difundido por agencias internacionales.



Según el cronograma con el Fondo, la Argentina debería afrontar pagos por 3.350 millones de dólares hasta marzo de 2022:U$S 390 millones en noviembre,U$S 1.900 millones en diciembre, U$S 720 millones en enero, U$S 370 millones en febrero y U$S 2.800 millones en marzo.



“Esto podría tener fuertes consecuencias en los flujos de divisas, financiación multilateral, inversión y podría impactar en el mercado de divisas que ya está bajo presión”, sostiene el estudio. Y señala que un acuerdo con el organismo representa una prioridad nacional que “comprende a todos los sectores de la sociedad argentina”.