Una Estudiantina que celebra mayor participación y disfrute

sábado 23 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Tras la suspensión del 2020 y la incertidumbre con que se vivió hasta hace unas pocas semanas atrás respecto a su realización, hoy los estudiantes posadeños se preparan con entusiasmo y esmero para disfrutar de la tan ansiada estudiantina.



Tras la confirmación oficial, los jóvenes organizaron listas de inscripciones, ocuparon los cargos vacantes y pusieron manos a la obra, intentando ganarle al tiempo.



Aseguran además que este año la participación aumentó considerablemente comparada con ediciones anteriores. Muchos se sumaron a las filas -ya sea de cuerpo de baile o banda de música- y, bajo un clima de armonía y entusiasmo, ultiman detalles para la gran fiesta.



Aunque no se trate esta vez de una competencia, destacan “que están dando lo mejor de sí para que salga bien, pese a los pocos días de organización y ensayo. Pero la verdad es que los chicos están muy entusiasmados, se re coparon”, señalaron Felipe Menem y Rodrigo Cáceres, directores de la banda de música del Instituto Madre de la Misericordia.



“Hicimos las inscripciones y para el segundo día, sólo en banda eran unos 200 chicos inscriptos, increíble para lo que es tradicionalmente la banda de nuestro colegio”, contaron los jóvenes al tiempo que agregaron que generalmente, “con toda la furia”, eran 120 o 130 por año, mientras que este 2021, a los pocos días ya se había superado por lejos la cifra; lo mismo pasó con las inscripciones al cuerpo de baile.



“Creemos que la pandemia y el hecho de que no salió el año pasado influyó un montón. Hoy están todos re emocionados y lo bueno es que no hay tanta competencia, se dejan de lado los problemas con el reglamento, con las demás escuelas, entre nosotros mismos, se disfruta un montón”, resumieron.



En consonancia, Eugenia Ramírez, Juliana Asís, Nadia Gómez, Karla Cristaldo, Camila Helin, Marianella Enríquez y Zuri Matsumura, del mismo colegio compartieron el sentimiento de “extrañar el año pasado la estu” y expresaron que este 2021 -el último que podrán participar porque están en 5°- será “una fiesta para disfrutar y pasarla súper lindo”.



Por su parte, los jóvenes del Santa María señalaron que “somos más de 160 -sólo en banda- de música. Se sumaron un montón de chicos nuevos y la verdad es que estamos re felices”.



“Creo que no hay ninguna presión, todos coincidimos en que los colegios están en la misma. Hay muchísimos chicos nuevos, algunos aprendiendo a tocar recién. Queremos que todo salga muy lindo, queremos que disfruten y queremos divertirnos mucho”, agregaron Gastón Aguirre y Nadine Godoy, directores de banda del instituto.



En consonancia, Samira Gómez, pasista del Instituto Virgen de Itatí resaltó que fue “difícil al principio. De un día para otro organizar los puestos y ocupar los cargos vacantes fue un tanto complejo. Pero le pusimos ganas, entraron muchos chicos, -mucho más de lo que fue en años anteriores-”. Asimismo, destacó la participación de muchos estudiantes del 2° y 3° año de secundaria, “que generalmente no se sumaban a la estu, pero esta vez se re entusiasmaron. “Se siguen uniendo chicos al grupo, todos son bienvenidos”, acotó.



Sin temáticas específicas -por el poco tiempo con que contaron para organizarse-, sin carrozas, tocados inmensos o trajes forrados de lentejuelas, la estudiantina de este año será atípica; pero a la vez, la más solidaria y participativa, “será una verdadera fiesta”, dicen.